До України суне аномальна спека: синоптики шокували прогнозом погоди на перші дні липня

Погода в липні / © Pixabay

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По всій Європі почалася літня спека. Найдужче потерпають південні країни. Там стовпчики термометрів підскочили за 40 градусів. Синоптики пояснюють стрімке потепління гарячим повітрям з Північної Африки.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

У Європі лютує спека

У Греції через таку погоду вже сталися перші лісові пожежі. На південь від Афін вогонь почав підбиратися до людських осель. Приборкували полум’я 130 пожежників, залучали літаки та гелікоптери. Кількадесят місцевих змушені були евакуюватися. В Іспанії працівників служб екстреної допомоги перевели в режим підвищеної готовності, щоб швидко реагувати на сплеск теплових ударів. Надто серед вразливих категорій населення — літні люди та люди із хронічними захворюваннями.

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Влада італійських міст — Рима, Мілана та Венеції — радить жителям і туристам не виходити з дому в пікові години від 11 до 18 вечора. Оголосили помаранчевий рівень небезпеки і в південних регіонах Франції. У деяких місцях уже лунають заклики до закриття навчальних закладів. А от у Марселі безкоштовно відкрили муніципальні басейни до завершення спеки.

В Україні теж очікують спеки

Позначок у +30, а подекуди майже 40 градусів на термометрі має досягнути температура і в Україні.

Спека завітає з Балканського півострова: вдень до плюс 30-ти градусів, уночі подекуди до плюс 20-ти. Втім, на такі зміни погоди українцям варто чекати від середини тижня. Наразі ж кілька днів, прогнозують синоптики, ще будуть прохолодними. З регіону до регіону переходитимуть короткочасні дощі. На півночі та в центрі країни зливи можуть затримати за собою похмуру погоду. А вже вихідними літо має нагадати, яким спекотним воно буває, в усій Україні.

ТСН.ua також писав: Прогноз погоди на липень: буде місяць контрастів — коли чекати на +40 і «всесвітній потоп»

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