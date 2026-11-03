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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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До України суне похолодання та сніг: синоптики ошелешили прогнозом погоди

В Україні вже цього тижня можливі заморозки та навіть мокрий сніг.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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До України йде похолодання

До України йде похолодання / © Credits

До України суне похолодання: сьогодні посилиться вітер, а в четвер уночі — стовпчики термометрів подекуди опустяться до 2 градусів морозу і навіть можливий мокрий сніг.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Сьогодні хмарно без істотних опадів, лишЕ на Одещині та в Криму — невеликий дощ. Удень повітря прогріється до 11 градусів. На південному сході тепліше — до плюс 15.

Киян поки чекає 10-градусне тепло, але вже відзавтра температура знижатиметься. У Карпатах — нуль, можливий мокрий сніг.

На півдні та закарпатті — плюс 12 вдень. На Чернігівщині та Сумщині вночі вже може підморозити, до мінус двох, вдень — максимум 6 тепла.

А от під кінець тижня синоптики обіцяють суттєве погіршення погоди — дощі, місцями з мокрим снігом, накриють більшість областей.

Температура протягом доби — від нуля до 6 градусів тепла. А в Карпатах та на Закарпатті — термометри вночі можуть показати навіть мінус 5 градусів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 3 ЛИСТОПАДА! АТАКОВАНА ЕНЕРГЕТИКА! ЖАХ у КОМИШУВАСІ! ЩО СТАЛОСЬ на БОРЩАГІВЦІ?

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