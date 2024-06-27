"До вечора вас мобілізують": чи вийшли на вулиці фейкові ТЦКівці - як перевірити

Стали відомі нові подробиці дивної спроби вручити повістку в Києві, про що нещодавно в соцмережі розповів відомий коментатор України Віталій Волочай.

В своєму пості, який вже прокоментували багато дописувачів, Віталій Волочай так розповів про ситуацію: "Стою на зупинці, підходять два поліцейських, кажуть: "Покажи документи". Показав. Кажуть: "Бачимо, на обліку. А Резерв + є?". Кажу, що є. Показав. Кажуть, що зараз прийде ТЦКашник. Прийшов. Показав йому те саме. Каже, що виписую тобі повістку на уточнення даних. Кажу: "Виписуйте". Виписав, дає мені".

Далі, за словами Волочая, він, Волочай спитав про те, а чи треба десь поставити підпис, після чого весь цей патруль розгубився, але повідомив, що до вечора він, Волочай, буде мобілізований. За словами Волочая, він під час спілкування висловив думку про те, що патруль йому про щось натякає та вже сам попрохав у перевіряючих показати документи та дістав телефон зафільмувати це. Але патруль…втік.

В коментарі для ТСН.ua Віталій Волочай висловив думку про те, що цей патруль міг бути фейковим, тому як поводив себе достатньо дивно та хоч і був одягнений у форменний одяг, але виглядав не зовсім охайним.

"Це сталось на автобусній зупинці біля станції метро "Осокорки". Спочатку до мене підійшли два поліцейських, але не показали своїх посвідчень. Мене попрохали трохи відійти від зупинки. Я показав документи. Після цього попрохали показати військовий квиток. Я спитав у них про те, чи мають вони право запитувати про військово-облікові документи. Мені відповіли, що ні, але додали, що зараз підійде працівник ТЦК", - розповідає Віталій Волочай.

За словами Волочая, за півтори хвилини підійшов досить молодий хлопець у військовій формі.

"На вигляд йому десь 23-24, представився працівником ТЦК, попрохав мої документи. Після цього він присів на бордюр і почав мені щось виписувати. Ніби як повістку".

До цього Волочай додав, що ніхто з цього патруля йому не показав жодного посвідчення, представники цих силових органів хоч і були у формі, але виглядали не дуже охайно, а після спроби Волочая зняти процес спілкування на телефон патруль просто пішов геть.

З огляду на все це Віталій Волочай не виключає, що до нього підійшов не справжній патруль, в діях якого були натяки на вирішення питання іншим способом.

Фейкові військоми вже не рідкість

В низці правоохоронних органів ТСН.ua повідомили, що останнім часом офіційно не реєструвалось інформації про фейкових працівників ТЦК, які працюють безпосередньо на вулицях та вимагають гроші. Але в цілому ситуації з псевдоспівробітниками ТЦК – не рідкість.

Наприкінці грудня минулого року Сили оборони Півдня офіційно повідомили, що службова перевірка одного з випадків, коли невідомі у військовій формі намагались заштовхати в автомобіль "швидкої" перехожого, показала наступне: "Розбір обставин показав, що несвідома громадянка попросила свого знайомого, військовослужбовця одної з бригад, що виконує бойове завдання на сході України, "налякати мобілізацією" свого чоловіка, з яким перебуває у шлюборозлучному процесі і не може дійти згоди в розділі майна. Військовий піддався вмовлянням жінки і під час виконання завдань з доправлення (супроводу) до медичних закладів поранених та хворих бригади в м. Одеса, в порушення встановлених вимог та порядку, вмовив співслужбовців взяти участь у "залякуванні громадянина мобілізацією", що було здійснено з використанням службового спеціального транспорту".

Після цього в ЄРДР було внесено відомості про кримінальне правопорушення.

Про другий випадок, вже у березні цього року розповідав начальник департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель.

За даними правоохоронців, у Києві поліція тоді затримала ціле угруповання, яке під виглядом правоохоронців та працівників ТЦК ошукувало громадян.

"До складу угруповання входили мешканці столиці, які представляючись співробітниками поліції, ТЦК та інших правоохоронних органів, заволодівали коштами громадян", - повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель.

Крім того, в ДСР Нацполіції тоді повідомляли наступне: "Аферисти обіцяли чоловікам призовного віку допомогу у знятті з військового обліку. Так, в одного з потерпілого вони видурили 1,7 млн грн. Загалом, на їхньому рахунку 10 епізодів злочинної діяльності: шахрайства, вимагання, викрадення людини".



Що робити при зустрічі з шахраями

Коментуючи випадок, який стався з Віталієм Волочаєм, правоохоронці кажуть, що поліцейський має представитись, пред’явити посвідчення, а в разі потреби кожний громадянин має право зателефонувати на лінію 102 та викликати поліцію.

Протягом останніх днів ситуація з Віталієм Волочаєм набула певного резонансу. Щодо ймовірних фейкових працівників ТЦК висловився і військовий експерт, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

В своєму Telegram-каналі Коваленко написав наступне: "Щодо фейкових співробітників ТЦК… Ця проблема дійсно має місце. І це стосується не просто окремо взятої теми з співробітниками ТЦК, а в цілому проблематики носіння камуфляжа цивільними особами, яка не має рішення від 2014 року".

В своєму пості Коваленко звернув увагу на важливість прохати працівників ТЦК пред’явити свої документи.

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Раніше повідомлялось про те, що названо єдину умову, за якої чоловіки можуть не брати повістку від ТЦК.

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