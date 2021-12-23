До військкомату кроком руш: які документи необхідно подавати жінкам, щоб стати на військовий облік

До військкомату кроком руш: які документи необхідно подавати жінкам, щоб стати на військовий облік

Список документів може доповнюватися, також вже за тиждень в Міноборони обіцяють оприлюднити чіткий алгоритм, як жінкам стати на військовий облік.

В Україні зобов'язали жінок стати на військовий облік. Відповідний наказ Міністерства оборони вже набув чинності.

Тож на облік військовозобов'язаних тепер братимуть українок, які мають професії, споріднені із військово-обліковими спеціальностями та придатні для проходження військової служби за станом здоров'я та віком. Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві – 60 років.

Перелік професій

До переліку професій, які загадуються в наказі, входять 35 сферах діяльності, що охоплюють майже весь спектр ринку праці - від громадського харчування до банківської справи.

Серед них:

юристи;

журналісти;

фінансисти;

медики;

менеджери;

перекладачі;

водії;

оператори;

піарники;

хіміки;

фізики;

бібліотекарі...

Детальніший список професій, який зобовʼязує жінок стати на військовий облік, можна переглянути тут.

Які документи необхідно подати

Водночаc, як дізнався ТСН.ua, військкомати уже готові прочинити свої двері для майбутніх військовозобов'язаних.

Як розповіли нам в Криворізькому районному та одному з Львівський територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, аби жінкам стати на облік, необхідно мати із собою:

паспорт громадянина України (оригінал і копія);

ідентифікаційний код (оригінал і копія);

два фото розміром 3 на 4 з матовим тлом;

дипломи про освіту (оригінал і копія);

довідку про склад сім'ї (сімейний стан і народження дітей);

медогляд.

Зазначимо, що цей список необхідних документів ще може доповнюватися, адже ще до кінця не розроблений алгоритм, як жінкам стати на військовий облік. В Міноборони його обіцяють розробити вже до кінця наступного тижня. Відповідна інформація з’явиться на сайті військкоматів або Міноборони.

"Ми ще не опрацьовували даних осіб згідно з новим наказом, але готові вже розпочати", - сказали нам в одному з львівських територіальих центрів комплектування та соціальної підтримки.

Зараз в оборонному відомстві розглядають можливість подання документів онлайн, якщо це буде дозволено з точки зору безпеки.

Штрафи

Тепер роботодавець має проконтролювати, щоб жінки відповідних спеціальностей, які вже працюють на підприємстві за переліком, стали на військовий облік.

Якщо працівниця не стане на облік, то за це їй передбачно покарання - штраф від 850 до 1700грн, а її керівник повинен буде сплати на роботі 5100-8500 грн.

Коли жінок можуть призвати до армії?

Зазначимо, що згідно із законом про військовий обов'язок та військову службу, військовозобов'язані - це особи, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Також законом передбачено, що жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками.

У мирний час жінки можуть долучатись до війська лише добровільно за контрактом.

Нагадаємо, Росія погрожує та загострює ситуацію на кордонах з Україною, висуває нові вимоги. Водночас президент РФ Володимир Путні не надав гарантій, що Росія не нападе на Україну. Своєю чергою в НАТО закликали Путіна під час свят відвести війська від України.

Міноборони затвердило список спеціальностей жінок, яких ставитимуть на військовий облік | Новини України

Автори: Оксана Руда, Юлія Шевченко

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