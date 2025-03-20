До якої події Росія тягне із закінченням війни: експерт назвав сценарії

Після вчорашньої розмови Дональда Трампа з Путіним та подальшого чергового нальоту дронів на територію України, російська армія буде тягнути час, маючи на меті досягнути наступних певних цілей — про це в коментарі для ТСН.ua висловив власну думку військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"Росіяни тягнуть час", — каже в коментарі для ТСН.ua Іван Ступак, прогнозуючи дії ворога найближчим часом, до ймовірного хокейного матчу між США та Росією.



Та наводить аргументи: "Для цього вся ця історія. Вони (росіяни — Ред.) кажуть, що за (перемир’я — Ред.), але зі зустрічними вимогами. Це спроба затягнути час, поки є успіхи на фронтах, хоч і не величезні, не шалені. Тягнуть час, керуючись принципом, що скільки вийде захопити територій, стільки і захоплять. Тягнуть час, щоб висувати додаткові умови на адресу України віддати нові території. Я так розумію їхню логіку: тягнуть час з метою очікування того, що а раптом щось відбудеться в західному суспільстві. Розрахунок на це".

Що буде з ракетними та дроновими обстрілами

І на думку Ступака, і на думку декількох інших військових аналітиків, ракетно-дронові атаки по Україні ймовірно продовжаться найближчим часом.

"Думаю, вони будуть продовжуватись, тому що домовленостей ще не було", — каже Іван Ступак.

Та продовжує: "Була пропозиція України припинити обстріли, росіяни відповіли "так", "але є зустрічні вимоги". Зазвичай домовленість прописується на папері та підписується. Домовленість може виглядати наступним чином: Україна та Росія беруть на себе зобов’язання наприклад, з 00.00 такої-то дати 2025 року відмовитись від взаємних ударів по об’єктах енергетики. Може бути перелік об’єктів генерації (в соцмережах вже сотні користувачів висловили побоювання через те, що влада може передати Росії такий перелік, а окупанти скористаються ним для нанесення ударів — Ред.)".

За словами Ступака, не виключено, що можливі три варіанти розвитку подій: "Якщо це буде підписано, то, на мою думку, може бути три варіанти. Перший: Росія продовжуватиме бити по нашій енергетиці, але заявляти, що то була не російська атака, а українська провокація. Другий варіант: Росія каже, що насправді вона била по військовим об’єктам, а Україна своєю ППО влучила і уламки влучили по об’єкту енергетики. І третій варіант: можуть гатити не по енергетиці, а по всьому іншому. По цивільних, по гуртожитках. Цей варіант найбільш реальний".

Іван Ступак звертає увагу на факт того, що після телефонної розмови Трампа з Путіним в Москві навпроти посольства США почався демонтаж літер "ZVO", які стали символом російського вторгнення в Україну. Але незабаром, за даними російських пабліків, ці літери повернули на місце.

"Можливо, зрозуміли, що не все так гарно і повернули ці літери", — припускає Ступак.

Якими можуть бути цілі ударів

На це питання експерт відповідає так: "Наприклад, об'єкти, де можуть виготовлятися складові для зброї, корпуси для безпілотників. Плюс до того, в прикордонних регіонах будь-який об'єкт, де можна розмістити військових. Наприклад, є міста, де готелів майже не залишилось. Гатять по всім".

Раніше повідомлялось про те, що Зеленський назвав термін, коли може закінчитися війна.

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