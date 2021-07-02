До загиблого 11-річного водія з-під Львова швидка приїхала лише за годину, батько нікого не викликав

До загиблого 11-річного водія з-під Львова швидка приїхала лише за годину, батько нікого не викликав

За фактом ДТП поліція відкрила провадження.

На Львівщині на смерть розбився 11-річний хлопчик. Він був за кермом «БМВ», яке злетіло у кювет. Дорослі, які були з ним в авто не викликали ані поліцію, ані швидку.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

На місці аварії уламки авто і запалена лампадка. ДТП трапилася опівночі на сільській ґрунтовій дорозі. За кермом сидів 11-річний Денис. Він не впорався з кермуваням і злетів у кювет.

На кадрах із камер спостереження машина на великій швидкості злітає з дороги просто у глибокий рів. За словами родичів, ані батько хлопчика, ані власник авто не викликали ні поліцію, ні швидку. Це зробив охоронець підприємства, що розташоване поруч.

З камер відео спостереження видно, що поліція приїхала за 44 хвилини після моменту аварії, швидка через 59 хвилин. Лікарі констатували смерть хлопчика, а пасажирів забрали до лікарні. Стан батька і власника авто середньої тяжкості.

«Забої м’яких тканин обличчя, струс головного мозку, забій головного мозку та множинні садна грудної клітки і тулуба», - розповідає медики.

Лікарі до потерпілих не впускають, кажуть, з ними працюють психологи. А от родичі стверджують батько Дениса своєї вини не визнає, каже сталося це випадково. Додають, чоловік колишній правоохоронець і фактично силоміць змушував 11-річного сина керувати автомобілем і ще й дуже цим пишався.

«Тішаться від того, що дитина, не маючи 12 років, вміє водити 4-кубову машину, з таким навіть я не впоралась», - переконує родичка загиблого хлопчика Юлія Колодій.

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Того вечора мама і бабуся залишили Дениса на годину з татом, а коли повернулися син був уже не живий. "Тато вбив свого сина, посадив за руль такого малолітнього хлопчик, такий гарний, добрий, ну вам не передати нашого болю, який ми переживаємо", - заявила бабуся Дениса.

Сьогодні Дениса поховали. У родині залишився ще один шестирічний син.

За фактом ДТП поліція відкрила провадження. Батька і власника авто ще не допитали.

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