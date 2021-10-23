До закладів пускають лише з COVID-сертифікатами й тестами: як Суми адаптовуються до "червоної" зони

До закладів пускають лише з COVID-сертифікатами й тестами: як Суми адаптовуються до "червоної" зони

У місті виникли черги з охочих вакцинуватися.

Сумська область адаптовується до "червоної" зони карантину, яка почала діяти в регіоні від 23 жовтня.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У Сумах у суботу все працює, заклади харчування та магазини не зачинилися. Бо до "червоної" зони встигли підготуватися. Працювали і продовольчі, і непродовольчі ринки. Працівники вийшли на роботу із довідками про тестування чи щеплення. І були готові пред'являти їх перевіряльникам. На входах багатьох закладів вивішені так звані "зелені сертифікати", які свідчать, що весь персонал щеплений. Такі ж вимоги і до відвідувачів. Хто не має відповідного документу – до закладу пройти не може.

"Минулого разу в "червоній" зоні ми були зачинені, бо не мали можливості працювати. На сьогоднішній день ми працюємо, бо наш персонал 100% вакцинований", - говорить керуюча справами ресторану Альона Іншина.

До одного з торговельно-розважальних центрів пускають лише половину тих відвідувачів, які хотіли б потрапити. У решті просто немає відповідних документів – COVID-сертифікатів чи тестів, говорить директор ТРЦ Володимир Лободін.

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У Сумах сьогодні неймовірні черги з охочих щепитися. Подекуди люди стоять по три години. Бо розуміють, що не зможуть потрапити ні до магазину, ні скористатися міжобласним громадським транспортом. Центри вакцинації працюють і у вихідні.

А центри масового тестування – цілодобові. За 280 гривень можна отримати результат експрес-тесту.

"Лише якісь обмеження сприяють тому, що люди йдуть вакцинуватися. Коли стала заборона або вимога до того, як люди мають пересуватися в громадському транспорті, тоді ринулись великим потоком", - говорить заступниця директора обласного медичного центру соціально-небезпечних захворювань Вікторія Литвинова.

Зараз Сумщина в трійці лідерів за кількістю щеплених за добу – понад 10 тисяч людей. Але "ковідні" цифри теж високі - сьогодні понад тисяча нових хворих, 26 людей померли. Лікарні переповнені, бракує апаратів ШВЛ, додаткові ліжка встановлюють вже в поліклініках.

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У понеділок, 25 жовтня, з канікул на навчання повертаються 1-4 класи. У старших – дистанційка. Але у школах, де щеплені 100% педагогів, дозволили очне навчання.

Нагадаємо, в Україні "почервоніють" ще дві області. Від вівторка, 26 жовтня, режим суворих карантинних обмежень запровадять на Рівненщині та Миколаївщині. Зараз у "червоній" зоні перебувають шість регіонів: Херсонська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Сумська області.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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