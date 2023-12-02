До Замку Річарда хочуть приробити мансарду з газоблоку: нові подробиці скандалу навколо історичної будівлі у Києві

Місто зупинило будівельні роботи, які розпочали на даху у центрі столиці.

У Києві спалахнув скандал з надбудовою на даху Замку Річарда, який знаходиться на Андріївському узвозі. П’ятиповерхова будівля є пам’яткою архітектури ХХ століття і будь-які роботи на ній мають узгоджуватися з міською владою.

Зміни на даху помітили перехожі

Будівельників на даху Замку Річарда помітили перехожі, коли робітники вже встигли збудувати декілька частин стін із газоблоку.

На сумнівне будівництво ще 21 листопада відреагував радник міського голови Києва та депутат Київради Дмитро Білоцерковець, назвавши це "свавіллям" в історичному центрі міста на Подолі.

"Всі роботи є незаконними, і місто буде реагувати та зупиняти це свавілля. Безвідповідальні власники мають розуміти, що з рук їм це не зійде. Замок є пам’яткою архітектури", – зазначив Білоцерковець.

Збудована частина стіни з газоблоку на даху / фото ТСН.ua

Мають дозвіл від Мінкультури

Сайт ТСН.ua з’ясовував, чим закінчилась скандальна історія з надбудовою на пам’ятнику архітектури.

В столичній мерії нам розповіли, що виїжджали на Андріївський узвіз. Відбулася розмова з представником власника будівлі, він –

громадянин США.

"З’ясувалося, що у представників власника Замку Річарда є дозвіл на проведення робіт від Міністерства культури України. Будівля з 2015 року має статус пам’ятника архітектури. Але місто не видавало представникам власника картку на порушення благоустрою. Тому було прийнято рішення призупинити роботи на об’єкті, до з’ясування всіх обставин", – розповів сайту ТСН.ua Михайло Буділов, директор Департаменту міського благоустрою КМДА.

Надбудова на Замку Річарда Фото: @AndriyuKK, Телеграм

Дозволу вже понад 8 років

Наразі тривають перевірки законності дій забудовника, який розпочав будівельні роботи на Андріївському узвозі.

За словами Михайла Буділова, в Департаменті охорони культурної спадщини має відбутися нарада щодо перевірки дозвільної документації представників власника Замку Річарда, бо вона датована ще 2015 роком.

Додатковий поверх на Замку Річарда

В КМДА кажуть, що відправили відповідні запити та звернення до Мінкультури та чекають на відповідь щодо виданих власнику дозволів.

"На даний момент на даху Замку Річарда будівельні роботи не ведуться. Судячи з наявної документації, там хочуть добудувати мансардний поверх. За словами представників власника будівлі, додатковий поверх передбачений проєктом. Але зазначу, що вони не отримували у міста картку на порушення благоустрою, тому усі роботи призупинено і ми контролюємо ситуацію на об’єкті", – зазначає Михайло Буділов.

Проєкт реконструкції Замку Річарда з мансардою / фото ТСН.ua

Що буде далі?

Чим закінчиться ця скандальна історія з надбудовою, поки невідомо. За таке порушення благоустрою на власника можуть скласти лише адміністративний протокол.

Як стверджують експерти, власник Замку Річарда або його представники мають публічно пояснити киянам, що вони планують робити з історичною будівлею на Андріївському узвозі.

"Якщо власник має повний пакет дозвільних документів, то має публічно пояснити громадськості, що саме планує зробити з будівлею аби у киян не виникало зайвих питань. Адже в даному випадку йдеться не про якийсь склад на околиці міста, а про історичний центр Києва, будівлю, яка має статус пам’ятки архітектури ХХ століття", – зауважують в КМДА.

Замок Річарда / Фото: Вечірній Київ

Не перший скандал з Замком Річарда

Будівельні скандал навколо Замку Річарда вже траплялися. У грудні 2016 року у внутрішньому дворі будівлі помітили будівельників, а біля замку встановили високий паркан.

Тоді представники власника будівлі розповідали про початок реставрації. У дворі замку було проведено демонтаж недобудованої прибудови ще радянської епохи. Ця споруда не була пам'ятником архітектури і знаходилася у незадовільному стані, тому її вирішили демонтувати. А на її місці планували звести трьох поверхову будівлю, яка мала б виконувати функцію підпірної стіни.

Надбудова на відомому будинку. Фото: @AndriyuKK

Вже тоді київські активісти зазначали, що роботи, які проводить власник пам’ятки архітектури не схожі на реставрацію, а на перебудову.

У свою чергу представники власника будівлі зазначали, що усі роботи планують виконати за 2 роки, а Замок Річарда стане прибутковим будинком, де в оренду будуть здаватися квартири. На території обіцяли обладнати підземний паркінг, а в приміщенні відкрити художню галерею.

Містика та дозвільна документація

Замок Річарда оповитий численними легендами та приваблює туристів. Стосовно будівлі існує багато чуток, наприклад, про завивання у кімнатах та світло, яке горить у його вікнах. Але все це – міські легенди.

Будинок був збудований в стилі англійської неоготики 1905 року, на замовлення промисловця Дмитра Орлова. Але господаря садиби застрелили, і вдові довелося через борги продати особняк.

Замок Річарда оповитий численними легендами

Незабаром новий власник все ж заселив орендарів. І кажуть, що житло досить добре здавалося в оренду. Тут мешкали численні пожильці, розміщувалися редакції журналів, діяли магазини.

Після Другої світової війни замок переробили під комунальні квартири. А у 1983-му всіх мешканців пересилили у нове житло.

В 90-ті роки минулого століття Замок Річарда придбав за мільйон доларів американець з українським корінням. Кажуть, щоб привести його до ладу, він більше десяти років погоджував необхідну документацію з чиновниками.

Усі ці роки будинок стоїть пусткою і чомусь не пускає до своїх стін нових жильців.

Раніше сайт ТСН.ua повідомляв, що зводять надбудову з газоблоку на Замку Річарда": у Києві спалахнув скандал навколо пам'ятника архітектури.

Читайте також:

У Києві змінили висотність для новобудов: чи "замурують" Поділ хмарочосами

Будівельний скандал у Києві: інвестори SAGA Development скаржаться на додаткову пеню, що каже забудовник

Навіщо "Київміськбуд" хоче отримати понад 2 мільярди гривень: чим закінчився аудит найбільшого забудовника Києва