До Землі наближається астероїд, який може знищити цілі міста

Тільки цього бракувало – вчені шокували суспільство новою заявою. Вони уажуть, що на Землю може впасти астероїд, який здатний знищити ціле місто. Коли це станеться, і хто у небезпеці –йдеться в матеріалі TSN.UA.

Коли на Землю впаде астероїд?

Величезний космічний об'єкт може впасти на Землю зі швидкістю тисячі кілометрів на годину та знищити цілі міста. І це не сюжет нового голлівудського фільму, а виявлений NASA минулого року астероїд під назвою "2024 YR4", який справді наближається до нашої планети. Про це пише Daily Mail. Об'єкт має діаметр від 40 до 90 метрів, тобто його розміри більші за статую Свободи. Минулого тижня вчені підвищили ризик його зіткнення із Землею до 1 із 43, тобто до 2,3%. А очікувана дата зіткнення із Землею – 22 грудня 2032 року.

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"Ми, можливо, не зможемо запобігти зіткненню з Землею, навіть за допомогою місії з його відхилення. У нас залишилося менше восьми років, щоб потенційно впоратися з цим. При цьому потрібно 10 років або навіть більше, щоб розробити, спланувати і здійснити місію з відхилення астероїда. В нас надто мало часу", – заявив британський вулканолог та науковий письменник доктор Робін Джордж Ендрюс.

Видання нагадало, що 2 з половиною роки тому NASA здійснило місію зі зміни траєкторії подвійного астероїда (DART), що, без сумніву, стало одним із найбільших досягнень людства за всю історію. Метою місії було підтвердити, що люди потенційно можуть захистити Землю від зіткнення з астероїдом за допомогою контрольованого зіткнення з космічним кораблем.

У вересні 2022 року космічний корабель DART навмисно врізався в Діморфос / Фото: dailymail.co.uk

"Космічний апарат DART стартував з Каліфорнії в листопаді 2021 року і завершив свою 10-місячну подорож, зіткнувшись з астероїдом Діморфос 26 вересня 2022 року. Діморфос, діаметром понад 170 метрів, обертається навколо більшого астероїда Дідім, обидва вони розташовані на відстані майже 11 млн км від нашої планети. Зіткнення скоротило орбіту Діморфоса більш ніж на пів години, що зробило успіх місії навіть більше, ніж очікували у NASA", – нагадали автори статті.

Однак ні Діморфос, ні його супутник Дідім не загрожували Землі зіткненням. Проєкт DART був лише репетицією можливого сценарію, якщо якийсь космічний об'єкт колись дійсно буде становити небезпеку для нашої планети. Але Ендрюс вважає, що попри "диво", яке створив DART, збити з орбіти астероїд аналогічним чином не вийде, тому що "багато що може піти не так". Наприклад, поки що вчені не знають ні його точного розміру, ні структури та щільності.

Більшість астероїдів є не суцільними скельними утвореннями, а "купою уламків" — скупченням валунів, каменів і піску, що утримуються разом слабкою взаємною гравітацією простору. Якщо з'ясується, що астероїд відноситься саме до таких, зіткнення з космічним апаратом на зразок DART може потенційно призвести до утворення хмари більш дрібних уламків, яка в будь-якому випадку може попрямувати до Землі. Також існує ймовірність, що попри колосальні зусилля, нова космічна місія зі зміни траєкторії астероїда не буде такою ж успішною, як проєкт DART.

"Усього через кілька років ми могли б випадково відхилити його, але цього було б недостатньо, щоб він уникнув зіткнення з планетою. Потім він все одно впаде на Землю, просто в інше місце, куди удар не повинен був потрапити. Я не кажу, що це не спрацює, але у нас мало часу. І у нас поки що недостатньо інформації про цей астероїд, що швидко наближається, щоб прийняти зважене рішення щодо захисту планети", – додав експерт.

Ендрюс наголосив, що "ймовірність зіткнення залишається низькою".

"Я не думаю, що варто турбуватися. Коли з'являться нові дані спостережень, ймовірність зіткнення, ймовірно, впаде до нуля, оскільки орбіта астероїда буде більш точно визначена", – сказав він.

Вчений пояснив, що якщо точка падіння астероїда опиниться посеред пустелі або в океані, він "нікому не завдасть шкоди", але якщо камінь розміром зі статую Свободи впаде на місто, він його знищить. За даними програми NASA з вивчення навколоземних об'єктів, в середньому кожні 5000 років на Землю падає камінь розміром з футбольне поле, а кожен мільйон років — астероїд, здатний покласти край цивілізації. Минулого року у звіті Космічного агентства говорилося, що Земля не зможе добре підготуватися до зіткнення з астероїдом, навіть якби загрозливий об'єкт вдалося виявити за 14 років до небезпечної події. За попередньою інформацією, астероїд, як мінімум, такого ж розміру, як і Тунгуський метеорит, який впав на Землю в 1908 році, знищивши 2150 квадратних кілометрів лісу.

Нове відкриття вчених

А нещодавно вчені шокували ще одним відкриттям. Вони виявили нову потенційно придатну для життя планету відносно неподалік.

Через 30 років після відкриття першої екзопланети (планети поза Сонячною системою) астрономи виявили понад 7 тисяч таких у нашій галактиці. Водночас екзопланетологи почали цікавитися їхніми характеристиками з метою пошуку життя в інших місцях Всесвіту. Про це йдеться у матеріалі phys.org з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Astronomy & Astrophysics. Зараз астрономи шукають екзопланети, які легше описати або які мають цікаві особливості, щоб перевірити свої гіпотези та закріпити свої знання. Це стосується планети HD 20794 d, якувиявила команда, до складу якої входять співробітники відділу астрономії UNIGE.

Астрономи також виявили, що планета має не кругову, а еліптичну орбіту. Тому вона в найдальшій точці своєї орбіти перебуває на відстані двох астрономічних одиниць від зірки, а в найближчій точці — на відстані 0,75 астрономічної одиниці. Земля перебуває на відстані однієї астрономічної одиниці від Сонця. Астрономи вважають, що якщо на планеті є вода, то під час зближення зі своєю зіркою вона мала перейти із замороженого стану в рідкий, що потенційно могло б призвести до появи життя. З огляду на близькість цієї планети до нас, астрономи зможуть ретельно вивчити її атмосферу і хімічний склад, що дасть змогу зробити точніші висновки про потенційну населеність планети.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

“У НАС НАДТО МАЛО ЧАСУ!” До Землі наближається АСТЕРОЇД, який може ЗНИЩИТИ цілі міста

Раніше ми писали, що загадковий сигнал із космосу спантеличив учених.

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