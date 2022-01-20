До злочину готувався понад тиждень: на Житомирщині чоловік хотів перервати вагітність дружини, а потім вирішив отруїти

До злочину готувався понад тиждень: на Житомирщині чоловік хотів перервати вагітність дружини, а потім вирішив отруїти

Нині чоловік під вартою. Триває досудове розслідування.

На Житомирщині 41-річний чоловік планував убити свою вагітну співмешканку. Для цього в обласному центрі купив медичні препарати сильної дії, щоб отруїти її. Чоловіка затримали.

Як повідомляється 20 січня в сюжеті ТСН.16:45, з'ясувалося, чоловік давно хотів перервати вагітність співмешканки, з перших місяців бив її, суд навіть оголосив йому припис із забороною наближатися до неї. Коли жінка була вже на 6-му місяці, чоловік вирішив її отруїти. До злочину готувався понад тиждень.

Звідки про це стало відомо правоохоронцям - у поліції не кажуть. Але майбутня 40-річна матуся про намір співмешканця не знала. Завтра підозрюваному обиратимуть запобіжний захід. Йому загрожує від 10-ти до 15-ти років за ґратами або довічне ув’язнення.

У Житомирській області 41-річний чоловік планував убити свою вагітну співмешканку | Новини України

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