До зруйнованого "Добропарку" у Київській області повертається життя

До зруйнованого "Добропарку" у Київській області повертається життя

На руїнах "Добропарку" на Київщині прозвучала "Молитва за Україну ". Це нова композиція Академічного ансамблю Збройних сил України.

Проєкт "Відлуння руйнації" започатковує мистецькі акції на знакових зруйнованих об'єктах, щоби залучити якомога більше волонтерів для їх відновлення. У "Добропарку" вже почали працювати добровольці, але рук треба ще більше для догляду за колекцією рослин.

Як життя повертається до парку, в ефірі "1+1", марафону "Єдині новини" розповіла кореспондентка ТСН Ірина Маркевич.

5 мільйонів квітучих тюльпанів на тлі руїн. Це "Добропарк" в селі Мотижин на Київщині. На цій території жили півтори тисячі російських окупантів. Вони повністю розграбували дендропарк. А від основної будівлі залишились руїни. Гектари квітів весь час окупації були без нагляду. За відновлення парку вже взялися і працівники, і волонтери.

20 гектарів своєї землі у "Добропарку" вирішили виділити під вирощування овочів. Тут саджають насіння тільки української селекції і готові повернутися аби збирати врожай. Також наразі тут сезон тюльпанів. Після цього парк закриється на кілька тижнів аби готуватися до розквіту полів з лавандою.

Також читайте Під Києвом заквітнув і відкрився найбільший парк тюльпанів в Україні після місяця боїв та окупації

Щоб привернути якомога більше уваги українців до зруйнованих знакових туристичних і культурних об'єктів проєкт "Відлуння руйнації" влаштовує мистецькі акції. Сьогодні на руїнах "Добропарку" лунає "Молитва за Україну" Академічного ансамблю Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після місяця боїв, ракетних ударів та окупації, після тижневого розмінування та майже місяця без спеціального поливу - відкрили найбільший парк тюльпанів в Україні - "Добропарк".