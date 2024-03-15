До ЗСУ набиратимуть по-новому: що змінилось і чого очікувати чоловікам

Всього чотири кроки і ти в ЗСУ – Міноборони презентувало нові правила рекрутингу до війська. Все тільки за взаємним бажанням. Без так званої "лагідної" мобілізації від ТЦК. Хоча, завітати до військкомів та на ВЛК таки доведеться. Як працює новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ, йдеться в ексклюзиві Вікторії Панченко TSN.UA.

Все для військовозобов'язаних

Міноборони презентувало нові правила рекрутингу до ЗСУ. Про це повідомила пресслужба відомства 14 березня.

"Алгоритм покликаний замінити застарілі підходи – на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн", – йшлося в повідомленні.

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Все для людей, як-то кажуть. А іншими словами – якщо вам не подобається "лагідна" мобілізація, яку ми всі з вами спостерігаємо кожного дня на вулицях, у торговельних центрах та навіть домівках військовозобов'язаних, то приходьте самі. Все ж краще поспілкуватися з привітними рекрутерами, які будуть вам усміхатися, розкладуть службу в армії "по поличках" та розмалюють різнокольоровими фарбами. Бо виглядає це дійсно привабливо.

Всього чотири кроки

Яскрава графіка алгоритму рекрутингу до ЗСУ від Міноборони говорить сама за себе. Громадянину треба пройти всього чотири етапи, серед яких:

1. Вибір посади та військової частини;

2. Співбесіда та комунікації з військовою частиною;

3. Оформлення у ТЦК СП;

4. Направлення для проходження військової служби.

На перший погляд все виглядає дуже просто та зручно. Але давайте зупинимось на кожному етапі більш детально. Перше, що потрібно зробити – це обрати посаду та військову частину. Відразу виникає питання – де це шукати?

Виявляється, все просто. Кандидат може обрати вільну посаду та відповідну військову частину у центрах рекрутингу на базі ЦНАПів, на онлайн-платформах, сайтах військових частин, рекрутингових центрах окремих військових частин або ТЦК і СП. І дійсно такі вакансії існують. На популярному сайті роботи відразу вибиває кілька пропозицій для операторів БПЛА. Але на цьому пропозиції не закінчуються. Бо у війську потрібні різні спеціальності. Тож вибір за вами!

З посадою визначились. Далі потрібно поспілкуватися з представниками військової частини. Це так звана співбесіда з роботодавцем. До речі, ви можете зробити це разом з рекрутером, який прослідкує щодо правильності ведення співбесіди. А потім вже будуть перевіряти вашу фізичну підготовку та проведуть психологічно-діагностичне тестування.

У результаті такої комунікації формується рекомендаційний лист. У ньому буде зазначено, чи входить військова частина до переліку пріоритетного комплектування. У разі наявності в/ч у списках пріоритетного комплектування рекомендаційний лист стає обов’язковим до врахування при подальшому оформленні людини.

“Якщо частина не входить до переліку пріоритетного комплектування, перед видачею рекомендаційного листа особі, яка має намір укласти контракт, в/ч має погодити залучення саме цього кандидата з вищим командуванням. Тоді рекомендаційний лист буде обов’язковим для подальшого врахування при оформленні такої особи”, – пояснили в Міноборони.

Наявність військової частини у списку пріоритетного комплектування можна з’ясувати у центрах рекрутингу, рекрутерів та ТЦК СП. Також, поки що, без цього останнього закладу, на жаль, ніяк не обійтись. Кандидат (як по мобілізації, так і на контракт) має відвідати ТЦК і СП для уточнення облікових даних, проходження ВЛК, проходження професійного відбору та формування особової справи.

Як бачимо, деякі етапи дублюються, але маємо, що маємо. Мобілізаційний законопроєкт ще розглядають у парламентському комітеті. У кращому випадку проголосують його у ВР у другому читанні тільки в кінці березня. Але повернемося до процедури рекрутинга. Якщо у ТЦК буде визначена невідповідність кандидата обраній посаді, то йому пріоритетно запропонуються інші посади в цій військовій частині.

Якщо кандидат має досвід проходження військової служби впродовж останніх 10 років та відібраний за прямою ВОС (військово-обліковою спеціальністю), то він направляється безпосередньо до визначеної частини. Якщо ж такого досвіду немає або ж кандидат відібраний не за прямою ВОС – його направляють до відповідного навчального центру.

Примітно, що відібраний рекрутований особовий склад після завершення підготовки в навчальних центрах не буде направлено до інших військових частин.

Рекрутинг не дорівнює мобілізація

Тут ніби все добре. Не вмієш керувати БПЛА – навчать, не вмієш стріляти – навчать. Але якщо претендентів на одну вакансію буде декілька – що тоді? Питання залишається відкритим. Звичайно, від перших кроків в рекрутингу є "певний оптимізм", але про результати говорити зарано. Рекрутинг не може замінити мобілізацію в Україні. Про це сказав начальник управління преси та інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк в ефірі "Радіо Свобода".

"Важливо усвідомлювати, що рекрутинг не має бути замість мобілізації. Рекрутинг – це спосіб покращити сервіс для громадян, які готові доєднатися до ЗСУ. Рекрутинг не створений для того, щоб хтось не пішов у військо. Він створений для того, щоб ті, хто хоче йти у військо, отримали кращі умови, зрозуміліший шлях, можливість вибору. Це не значить, що ми не будемо мобілізовувати, це не значить, що у всіх інших немає цього обов’язку", – сказав Павлюк.

Також Павлюк нагадав, що захист країни – це конституційний обов’язок кожного.