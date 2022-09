До зустрічі, Борисе Джонсоне: чи перевершить Ліз Трасс на посаді прем’єра боротьбу проти Путіна

Вона стане третьою в історії Сполученого Королівства жінкою на посаді прем’єрки після Маргарет Тетчер, яку Трасс хоче наслідувати, та Терези Мей.

Звертаючись до торі під час першої промови на новій посаді, вона подякувала Борису Джонсону, більше відомому в Україні, як Джонсонюк, заявивши, що ним "захоплюються від Києва до Карлайла".

Прощаючись, Борис Джонсон згадав три своїх найбільших досягнення: Brexit, який вивів Велику Британію з ЄС, вакцинацію від COVID-19 та допомогу Україні. Саме розуміння справжньої загрози путінської Росії зробило Джонсона найбільшим адвокатом і драйвером надання військової допомоги Україні.

Пост прем’єра він залишає в часи чи не найбільшої соціально-економічної кризи в країні. Британські журналісти характеризують це так: перед новим прем’єром постане вирішення головної наразі проблеми британців "to choose between heating and eating" (у перекладі з англ. - "вибір між опаленням та їжею") на тлі рекордного зростання тарифів на газ та світло.

ТСН.ua розповідає, чи зміниться політика Сполученого Королівства з новою прем’єркою, як це вплине на допомогу Україні та протидії Росії.

Ліз Трасс: хто вона?

Прощаючись, Борис Джонсон та Володимир Зеленський обмінялися дуже теплими дописами в Twitter після телефонної розмови в понеділок, 5 вересня. Проте навряд чи вона остання, адже справжню дружбу та, як це називають в дипломатії, хімію, Джонсон та Зеленський не приховують.

Першим західним лідером, якому Зеленський зателефонував 24 лютого, був Борис Джонсон. Саме він першим приїхав до Києва, щойно ЗСУ розгромили російські війська під Києвом, чим задав тренд для інших міжнародних високопосадовців. Будучи поціновувачем Черчилля, Джонсон не приховує, що хоче повернутися на посаду прем’єра Великої Британії.

Активно також циркулюють розмови про можливе призначення Джонсона на посаду генсека НАТО. Тим паче, й сам Зеленський у вечірньому зверненні до українців у понеділок, 5 вересня, про це непрозоро натякнув. Щоправда також активно ходять чутки, що Єнса Столтенберга на цій посаді вперше в історії може замінити жінка.

Хай там як, ні британська, ні західна преса в цілому не відправляє Джонсона в політичне забуття, хоч його рідна Консервативна партія й усунула його сама з посади. ТСН.ua писав, що попри шалену популярність і довіру до Джонсона в Україні, довіру британців він розгубив через скандали й систематичну брехню, на якій його ловили ЗМІ. За це він і поплатився посадою, хоч і досі залишається найпопулярнішим політиком в країні.

Ну а Україні вже час працювати з новою прем’єркою Ліз Трасс, яка може пробути на посаді, якщо знову не станеться якихось гучних відставок, до 2025 року. Свій довгий політичний шлях вона починала з Міністерства юстиції, Казначейства, Департаменту міжнародної торгівлі та Міністерства охорони навколишнього середовища. Трасс обіймала шість міністерських посад під керівництвом трьох різних прем’єрів. З очільниці МЗС вона пересіла в крісло прем’єра, виборовши посаду на партійних перегонах консерваторів, які тривали три місяці, у екглави Мінфіну Ріші Сунака.

У вівторок, 6 вересня, Трасс разом із Джонсоном поїде до замку Балморал, шотландської резиденції англійських королів, на зустріч із Єлизаветою II. За традицією це б мало відбутися в Букінгемському палаці або Віндзорському замку. Проте лікарі не радять королеві залишати Шотландію. Тож у замку Балморал Джонсон подасть у відставку перед монархом, а Трасс буде призначена 15-м Єлизаветою ІІ прем'єром.

У західній пресі можна зустріти досить неоднозначні характеристики Ліз Трасс. The Washington Post пише про досить спірні оцінки її однопартійців: одні описували її, як дивну й схильну до помилок постать; інші називали поганою копією Маргарет Тетчер та людиною, з якою дуже важко працювати. Майже напевно ці порівняння з’явилися після фото Трасс у танку під час відвідин британських військ в Естонії, бо Тетчер теж фотографувалася в танку Challenger 1986 року.

У Politico навіть вийшла стаття з промовистою назвою "Невже весь світ ненавидить Ліз Трасс?", де стверджується, що в більшій частині Західної Європи та в Адміністрації Байдена її зустрінуть з глибоким скепсисом. Хоча перший, хто спадає на думку, це президент Франції Еммануель Макрон, з яким Трасс мала заочну перепалку.

ЗМІ Ірландії дорікають Трасс, що свого часу вона боролася за те, щоб Велика Британія залишилася в ЄС, проте дуже скоро стала стійкою прихильницею Brexit.

А от Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії та однопартієць Трасс, описує її так: "Вона стоїть на своєму. Вона прямолінійна, й має на увазі те, про що каже".

Путін і тарифи

Проте популярність Ліз Трасс у Великій Британії визначатиме зовсім не те, що про неї думають та кажуть в США, Європі чи деінде, а відповідь її кабінету на гостру соціально-економічну кризу, в якій опинилася країна через зростання цін на енергоносії та інфляцію. Причому свою відповідь Трасс має представити суспільству протягом тижня після офіційного призначення на посаду

Вона обіцяє знизити податки, скасувати "зелений збір", який входить до вартості електроенергії, не підвищувати вартість національного страхування та не обкладати додатковими податками енергетичні компанії. Тобто, на її думку, зробити все, щоб у гаманцях британців залишилося більше грошей, а не роздавати подачки, як вона сама про це сказала.

Ціни на електроенергію в платіжках британців у жовтні зростуть на рекордні 80%. Тариф на опалення збільшиться в чотири рази. Тому, коли кажуть, що у Великій Британії справжня соціально-економічна криза, це не жарт. Проте, на відміну від Берліна, Лондон чесно каже, чому так відбувається. Все через навмисні дії Росії, яка почала "сушити" газовий ринок задовго до повномасштабного вторгнення до України. А війна лише поглибила цю кризу на світових ринках.

І от в чому дійсно можна не сумніватися, так це в непохитній підтримці України у війни проти Росії. Курс Великої Британії в цьому не зміниться, якщо не стане ще жорсткішим та послідовнішим, бо саме таку політику підтримує переважна більшість британців. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков вже встиг заявити, що "важко уявити щось гірше", ніж Ліз Трасс на посаді прем’єра Великої Британії.

Ще б пак. За три дні після початку широкомасштабного військового вторгнення Росії 24 лютого в інтерв’ю BBC Ліз Трасс підтримала британців, які хочуть поїхати до України воювати пліч-о-пліч із ЗСУ проти російських окупантів.

Нагадаємо, що це Ліз Трасс під час дебатів із Ріші Сунаком заявила, що без вагань використає ядерну зброю, якщо знадобиться. І це вона говорила, що "не можна вірити жодному слову Путіна", пообіцявши кинути йому особистий виклик під час зустрічі на саміті G20 в Індонезії.