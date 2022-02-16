Доба тривожного очікування: як день "вторгнення" до України став Днем єднання

Доба тривожного очікування: як день "вторгнення" до України став Днем єднання

Сьогодні на роботу українців закликали приходити у вишиванках, у всій країні врочисто піднімали синьо-жовті прапори на адміністративних будівлях, улаштовували автопробіги, співали національний гімн.

16 лютого називали часом можливого вторгенння російських військ. Але президент Зеленський цю дату оголосив Днем єднання.

Про це 16 лютого йдеться в сюжеті ТСН о 18:30.

Сьогодні на роботу українців закликали приходити у вишиванках, у всій країні врочисто піднімали синьо-жовті прапори на адміністративних будівлях, улаштовували автопробіги, співали національний гімн.

Жодне місто не залишилося осторонь цього свята:

Дніпро , де синьо-жовтими стягами вкрили будівлю міської ради;

, де синьо-жовтими стягами вкрили будівлю міської ради; Кропивницький, де кілька тисяч людей у супроводі оркестру й автоколони рушили центром міста.

День Єдності: по всій країні піднімали жовто-сині стяги

На спільну ходу вийшли й одесити. Пройшлися колоною з велетенським українським прапором і розтягнули його на Потьомкінських сходах.

У Херсоні патріотична акція стартувала на набережній. Містяни разом молилися за Україну і підняли прапор над Дніпром.

У Сумах на вулицях поліцейські дарували перехожим патріотичні стрічки та прикрашали ними одяг, а в школах учні передавали один одному саморобні синьо-жовті серця. А ще херсонські правоохоронці влаштували флешмоб: о 8-й ранку одночасно у всіх 19-ти поліційних управліннях та відділах заспівали славень України.

У Києві Верховна Рада була у вишиванках та прапорах. Народні депутати робочий день розпочали на сходах із виконання національного гімну України. Урядовці теж урочисто піднімали прапори біля будівлі Кабміну.

Ну а найбільший двохсотметровий стяг столиці розтягнули на НСК "Олімпійський". П'ять сотень людей кілька разів живим ланцюгом пронесли його по колу в чаші стадіону. Це одна з багаточисленних акцій, які відбулися в столиці.

Нагадаємо, що президент Зеленський вирішив запровадити 16 лютого в Україні нове свято — День єднання.

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