Добірка костюмів на новорічний ранок до дитсадка: ідеї святкового вбрання

Сьогодні є різноманіття карнавальних костюмів, а тому обрати можна на будь-який смак.

Перед Новим роком зазвичай діти перебувають у передчутті свята, а дорослі - у передсвятковій метушні. І справа не лише у виборі подарунків та організації святкування, а ще й у святкових ранках в садочку. Адже малюкам потрібно обрати новорічний костюм. Щоб голова не йшла обертом, ми у цьому допоможемо.

ТСН.ua підготував підбірку костюмів для дітей на новорічне свято у садочку.

Як обрати костюм

Святкове вбрання не лише повинно подобатися малюкові, а й бути комфортним та безпечним. Обираючи костюм, орієнтуйтеся не на синтетичні, а натуральні тканини - вони будуть приємними до тіла.

Важливо, аби вбрання було вільного крою і не обмежувало рухів. Адже на святі діти будуть бігати, стрибати, грати різні ігри, танцювати, водити хороводи тощо. Всі елементи костюма надійно прикріплені один до одного, аби під час рухів малюка нічого не відірвалося і не впало.

Не забувайте і про зручне взуття, в якому малюкові буде комфортно перебувати у приміщенні. У ньому не повинно бути холодно, але й пітніти нога не повинна.

Щодо дизайну вбрання, то варто орієнтуватися на вподобання дитини чи тематику святкового ранку. Головне, аби костюм був яскравим та неповторним для вашого чада.

Костюми тварин

Вже багато років не виходять з моди, а навпаки набирають популярності костюми різних тварин. Дівчатка можуть обрати для себе вбрання білочки, мишки чи лисички. Хлопчики - вовчика, зайчика, їжачка чи ведмедика. А загалом тут поле для фантазії безмежне.

Костюми героїв із казок та мультфільмів

Не втрачають популярності костюми казкових героїв. Вони популярні і серед дівчаток, і серед хлопчиків. Для малюка можна обрати образ Червоної Шапочки, Білосніжки, Рапунцель, Буратіна, Пінокіо, Шрека тощо. У тренді також сучасні герої: Пірат, Халк, Людина-Павук, Супермен, Залізна Людина.

Костюм фантастичних героїв

Полюбляють сучасні діти і вигаданих фантастижчних героїв, про які чули з казок та різних розповідей. Не втрачають своєї актуальності багато років поспіль костюм Феї, Єдинорога, Ангела, Ельфа.

Костюми новорічних героїв

Завжди в тренді будуть костюми Діда Мороза, Снігуроньки, Сніговика, Ялинки і Сніжинки.

Костюм символа року

Актуальними на новорічний ранок будуть костюми тварини, яка є символом року. Прийдешній 2022-й рік - рік Тигра. Образ цієї тваринки може приміряти на себе і хлопчик, і дівчинка.

Фото з відкритих джерел

Святкові новорічні ранки у дитсадках - це стара добра традиція. З початком зими на них чекає малеча не менш, ніж на подарунки. Обираючи костюм для новорічного ранку, передусім покладайтеся на бажання ваших сина чи доньки. Адже лише тоді діти отримають неймовірні враження та задоволення від святкового дійства.

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