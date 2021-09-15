"Добра та світла людина, яка завжди допомагала": що відомо про загиблу під час вибуху в Дніпрі речницю ДСНС

"Добра та світла людина, яка завжди допомагала": що відомо про загиблу під час вибуху в Дніпрі речницю ДСНС

Дар’ї Гречіщевій було лише 35 років.

У Дніпрі вибухнув автомобіль, у якому перебували речниця ДСНС Дніпропетровської області Дар`я Гречіщева та ветеран АТО, керівник тренінгового центру Aid Brothers Олексій Кавлак.

ТСН.ua дізнався, ким була покійна речниця ДСНС Дар`я Гречіщева.

Усю роботу робила по-максимуму

Дар’я Гречіщева народилася 13 жовтня 1985 року. Закінчила Національний гірничий університет, Національний університет цивільного захисту України. Працювала начальницею відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. Була волонтеркою Червоного Хреста.

Сама Дар'я розповідала про себе, що вона встигла попрацювати на різних посадах, але завжди намагалась повністю віддавати себе роботі.

"Багато хто не знає, проте я працювала геофізиком, логістом, менеджером, і всю цю роботу я робила по-максимуму. Зараз - я рятувальник. Маю вже третій диплом магістра, закінчивши спеціальність "управління пожежною безпекою" Національного університету цивільного захисту України І як не дивно, мій попередній досвід лише допомагає в сьогоднішній роботі", - писала покійна у соцмережах.

Фото: Instagram Дар’ї Гречіщевої

Була людиною з великої букви та допомагала усім, хто потребував

Колеги загиблоъ відгукуються про неї лише позитивно.

"Як керівник Дар`я не боялася експериментувати, проявляти ініціативу, завжди тримала руку на пульсі усіх нововведень, зокрема, однією з перших в ДСНС почала просувати та популяризувати гендерний напрямок у роботі свого управління. Вона активно долучалася сама і долучала своїх підлеглих до участі у різноманітних тренінгах, форумах, курсах, стараючись самовдосконалюватися, розвиватися, рости. Саме тому її підлеглі завжди відрізнялися фаховістю та професійністю. Дар`я була волонтером Червоного Хреста, багато допомагала усім, хто потребував допомоги повідомили у ДСНС України.

Фото: Instagram Дар’ї Гречіщевої

У ДСНС в Дніпропетровській області додали, що покійна була людиною, яка жила Службою порятунку та справжнім професіоналом своєї справи.

"Немає тих слів в цьому світі, щоб висловити сум та жахливий біль від страшної втрати. Дар'я Гречіщева - це приклад для всіх тих, хто живе Службою порятунку! Це Людина з великої літери. Це справжній професіонал своєї справи", - йдеться у дописі.

Фото: Instagram Дар’ї Гречіщевої

Судячи із дописів у Мережі покійна активно відстоювала гендерну рівність у ДСНС.

Друзі та колеги не можуть повірити у загибель жінки

Друзі покійної в Мережі зазначають, що не можуть повірити у те, що сталось.

"Світла пам'ять. Даша була дуже доброю і світлою людиною, завжди готовою допомогти іншим. Дуже шкода", - написав у Facebook колега покійної Ігор Васькевич.

Інспекторка пресслужби патрульної поліції в Дніпропетровській області Людмила Копиленко у Мережі наголосила, що ще вчора вона спілкувалась із колегою, а сьогодні дізналась про трагедію.

Фото: Instagram Дар’ї Гречіщевої

"У мене немає слів. Ще вчора розмовляли", - написала у Facebook Людмила Копиленко.

Речниця ДСНС у м. Києві Світлана Водолага зазначила, що вона також не може повірити у загибель колеги.

"Дашуля...Ти ж обіцяла танцювати на наших змаганнях...Даша, а Чорнобиль: "піст здав - піст прийняв". Дашо, як же так?", - прокоментувала смерть Дар`ї Гречіщевої Світлана Водолага.

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