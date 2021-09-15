"Добра та світла людина, яка завжди допомагала": що відомо про загиблу під час вибуху в Дніпрі речницю ДСНС

Дар’ї Гречіщевій було лише 35 років.
У Дніпрі вибухнув автомобіль, у якому перебували речниця ДСНС Дніпропетровської області Дар`я Гречіщева та ветеран АТО, керівник тренінгового центру Aid Brothers Олексій Кавлак.
ТСН.ua дізнався, ким була покійна речниця ДСНС Дар`я Гречіщева.
Усю роботу робила по-максимуму
Дар’я Гречіщева народилася 13 жовтня 1985 року. Закінчила Національний гірничий університет, Національний університет цивільного захисту України. Працювала начальницею відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. Була волонтеркою Червоного Хреста.
Сама Дар'я розповідала про себе, що вона встигла попрацювати на різних посадах, але завжди намагалась повністю віддавати себе роботі.
"Багато хто не знає, проте я працювала геофізиком, логістом, менеджером, і всю цю роботу я робила по-максимуму. Зараз - я рятувальник. Маю вже третій диплом магістра, закінчивши спеціальність "управління пожежною безпекою" Національного університету цивільного захисту України І як не дивно, мій попередній досвід лише допомагає в сьогоднішній роботі", - писала покійна у соцмережах.
Була людиною з великої букви та допомагала усім, хто потребував
Колеги загиблоъ відгукуються про неї лише позитивно.
"Як керівник Дар`я не боялася експериментувати, проявляти ініціативу, завжди тримала руку на пульсі усіх нововведень, зокрема, однією з перших в ДСНС почала просувати та популяризувати гендерний напрямок у роботі свого управління. Вона активно долучалася сама і долучала своїх підлеглих до участі у різноманітних тренінгах, форумах, курсах, стараючись самовдосконалюватися, розвиватися, рости. Саме тому її підлеглі завжди відрізнялися фаховістю та професійністю. Дар`я була волонтером Червоного Хреста, багато допомагала усім, хто потребував допомоги повідомили у ДСНС України.
У ДСНС в Дніпропетровській області додали, що покійна була людиною, яка жила Службою порятунку та справжнім професіоналом своєї справи.
"Немає тих слів в цьому світі, щоб висловити сум та жахливий біль від страшної втрати. Дар'я Гречіщева - це приклад для всіх тих, хто живе Службою порятунку! Це Людина з великої літери. Це справжній професіонал своєї справи", - йдеться у дописі.
Судячи із дописів у Мережі покійна активно відстоювала гендерну рівність у ДСНС.
Друзі та колеги не можуть повірити у загибель жінки
Друзі покійної в Мережі зазначають, що не можуть повірити у те, що сталось.
"Світла пам'ять. Даша була дуже доброю і світлою людиною, завжди готовою допомогти іншим. Дуже шкода", - написав у Facebook колега покійної Ігор Васькевич.
Інспекторка пресслужби патрульної поліції в Дніпропетровській області Людмила Копиленко у Мережі наголосила, що ще вчора вона спілкувалась із колегою, а сьогодні дізналась про трагедію.
"У мене немає слів. Ще вчора розмовляли", - написала у Facebook Людмила Копиленко.
Речниця ДСНС у м. Києві Світлана Водолага зазначила, що вона також не може повірити у загибель колеги.
"Дашуля...Ти ж обіцяла танцювати на наших змаганнях...Даша, а Чорнобиль: "піст здав - піст прийняв". Дашо, як же так?", - прокоментувала смерть Дар`ї Гречіщевої Світлана Водолага.
Нагадаємо:
- У Дніпрі вибухнув автомобіль, в результаті якого загинули двоє людей. Поліція кваліфікувала подію як теракт.
- Однією із загиблих виявилась начальниця відділу зв'язків з громадськістю ДСНС у Дніпропетровській області Дар`я Гречіщева.
- Ще одним загиблим є Олексій Кавлак. Він був старшим інструктором Українського Легіону, командиром взводу Київської Святошинської роти, інструктором 44-го навчального центру тактичної медицини.