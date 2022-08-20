Добробат: в Ірпені волонтери допомагають розбирати завали, які лишилися після російських обстрілів

Волонтери Добробату допомагають в Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях. В планах – Миколаївська.

Добровольці-помічники. В Ірпені, де тисячі зруйнованих будинків, зусиллями волонтерів розбирають завали після російських обстрілів.

Як гуртуються українці та хто може розраховувати на таку поміч, 20 серпня в сюжеті ТСН розповіла кореспондентка Ірина Коваленко.

Зо три десятки волонтерів - хто з лопатою, хто голіруч розбирають те, що лишилося від будинку пана Володимира в Ірпені. В березні будинок обстріляли мінами, зайнялася пожежа і все вигоріло аж до фундаменту. На щастя, родина встигла виїхати. Однак тепер треба розбирати завали. Самотужки це зробити дуже важко і Володимир звернувся до волонтерів з Добробата.

Будинок відновити неможливо, тож його повністю зруйнують. Потім Володимир планує звести новий. Хоча серцем прикипів до рідної оселі, прожив тут 30 років. Мінометний вогонь поховав не лише стіни, а й родинні цінні речі.

Допомагати приїхали як місцеві, так і волонтери з Києва. І чоловіки, і жінки.

Добробат – це спільнота волонтерів, будівельників. До них може долучитися будь-хто, зареєструвавшись на їхньому сайті. Або покликати на допомогу, залишивши заявку. До роботи також добровільно приєднуються і фахівці. Місцева влада надала техніку та будматеріали. Підтримують волонтерів і зірки. Цього разу для помічників заспівала Настя Каменських.