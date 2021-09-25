Доброчинний марафон: бельгійський студент заради допомоги українцям проїхав на велосипеді 2500 кілометрів

Завдяки марафону вдалося зібрати понад дев’ять тисяч євро.

Бельгійський студент з українським корінням Ярема Венгринович проїхав велосипедом Європою, щоб назбирати грошей для родин з Луганщини, які опинилися у скруті. Три тижні за його мандрівкою люди з різних країн стежили у соцмережах і перераховували кошти. Фінішував 23-річний юнак у Тернополі, звідки родом його батько.

Про це 25 вересня ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

Рясним дощем та шквалом овацій привітав Тернопіль Ярему Венгриновича. Проїхавши 2500 кілометрів європейського туру, бельгійський студент натиснув на гальма у рідному місті своєї української родини. Його тернопільські родичі безперестанку гукають гуртом: " Молодець! Молодець! Молодець!".

23-річний бельгієць українського походження Ярема Венгринович так перейнявся війною на сході України, що віднайшов доброчинну організацію і запропонував допомогу в зборі коштів для родин з Луганщини. Загалом вдалося зібрати 9105 євро.

"В Сєвєродонецьку Луганської області буде притулок для мам з дітьми і ці гроші підуть на його обладнання", - розповів директор доброчинного фонду Сергій Лукашов.

До цієї мандрівки він готувався півтора року. Ярема серйозно займався футболом, а їзду на ровері опанував заради мети. Стартував у Брюсселі і за три тижні подолав шлях через Нідерланди, Німеччину, Чехію, Словаччину та Польщу.

Не один раз змінював маршрут, щоб побувати на Лемківщині, звідки його дід і де його лемківське коріння.

"Читаю, "Вікіпедія" пише, що лемки тут жили. І я собі думаю, чи то ті самі лемки, що я знаю?! Там краєвиди - це було надзвичайно приємно просто там бути, на новому місці, там, де мої прадіди та прапрапрадіди і жили. Так що це дуже файне почуття!", - каже Ярема Венгринович.

Новини світу: бельгійський студент проїхав Європою, щоб зібрати грошей для українських родин

"Те, що він так любить Україну, це феноменально для мене як для дідуся, що він так скоро пізнав її і що він настільки її відданий і він хоче робити оце добро, він збирає кошти для діточок зі Сходу", - говорить дідусь Олександр Венгринович.

Його мама бельгійка, теж має українське коріння. З батьком підготували Яремі сюрприз:

"Ми, як батьки, надзвичайно горді і гордуємося тобою. Скульптура Яреми, який подорожує в Україну".

Тернопільська рідня вітає кульками та прапорцями України та Бельгії. Але є у них ще дещо.

"Добре слово, фляшку горілки, голубці - він їх любить дуже сильно - голубці!", - каже хресний батько Юрій Венгринович.

А Ярема уже міркує над наступним своїм проєктом, найімовірніше теж доброчинним.

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