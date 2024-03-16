Добровільно не прийшов до ТЦК — штраф 100 тисяч: у Раді відреагували на нову “концепцію” мобілізації

Український журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook опублікував скриншот начебто нової концепції мобілізації та демобілізації. Серед нових норм: демобілізація через 12 місяців на “передку” та космічні штрафи для тих, хто добровільно не з'явився до ТЦК.

Однак, як запевняє ТСН.ua член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, народний депутат від “Слуги народу” Олександр Федієнко, оприлюднений документ і вказані там норми є неправдою.

“Дурня. Все що на скрині, не відповідає дійсності”, — відповів нардеп та доповнив: “Жодна норма що в таблиці у комітеті не розглядалась”.

Варто зазначити, що на скриншоті, опублікованому Бутусовим, зазначені скандальні і антиконституційні норми. Наприклад, там передбачається, що якщо після 120 днів з моменту ухвалення відповідної постанови Уряду призовник самостійно не з'явився до ТЦК, на нього накладається штраф у розмірі 100 тисяч грн. У випадку повторного ігнорування штраф вже складає 200 тисяч грн. Далі на чоловіка чекає блокування водійських прав, скасування державної допомоги, неможливість працювати як ФОП та інше.

Також у законопроєкті прописана нова система демобілізації: за бажанням через 12 місяців на передовій жінки демобілізуються через 36 місяців у воєнний час, через 24 місяці — у мирний, а чоловіки у воєнний час — за рішенням ставки, у мирний — через 24 місяці.

Сам же Юрій Бутусов заявив, що даний документ є концепцією мобілізації, яка розглядається у Парламенті і під яку планується виписати черговий законопроєкт.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Марʼяна Безугла знову обурилась роботою Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо розгляду законопроєкту про мобілізацію.

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