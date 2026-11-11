"Добровільно-примусові" відпустки та затримки зарплат: в Університеті імені Драгоманова спалахнув фінансовий скандал

Викладачі Українського державного університету імені Драгоманова скаржаться, що їх масово відправляють у відпустку за власний рахунок

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В одному з вищих навчальних закладів Києва спалахнув скандал через нібито брак коштів та відпустки за власний рахунок, у які, за словами співробітників Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, їх відправляє керівництво.

Про скандальну ситуацію ТСН.ua розповіли працівники навчального закладу. За словами викладачів, їх змушують начебто добровільно писати заяви й відправляють за власний кошт у відпустку з 21 грудня по 10 січня. Частина співробітників такі заяви вже написала.

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«Викручування рук» і натяки на звільнення: що кажуть викладачі

«Це виглядає як викручування рук. Нас поставили перед фактом, що у відпустку за власний рахунок мають піти всі „добровільно“, а тих, хто не погоджується, просто залякують можливими проблемами і навіть натякають на звільнення у разі відмови. Про те, що ми маємо йти у відпустку за власний кошт, стало відомо на Вченій раді університету. Всі шоковані цією новиною. Враховуючи теперішнє життя у Києві під вибухи російських ракет, без світла і води, а тут ще рідний університет каже: „А ви за власний рахунок ідіть погуляйте майже місяць“. А хто буде годувати наші сім’ї — це нікого не хвилює. Кажуть, так треба, керівництво наказало», — розповідає ТСН.ua викладачка університету, яка просила не називати її ім’я.

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Вона додає, що у відпустку без збереження заробітної плати відправляють усіх без винятку.

«У людей паніка. І це ще м’яко кажучи, бо багато з колег винаймають житло у Києві, у всіх сім’ї, діти. Нам не пояснюють, на яких підставах це робиться і наскільки законно взяти й зупинити роботу величезного навчального закладу та відправити всіх „гуляти“ за власний рахунок. Серед причин ректор університету називає те, що відсутнє фінансування, і Європа не дає грошей на освіту, тому фінансовий стан університету складний. Нам зовсім не зрозуміло, до чого тут Європа», — каже викладачка з 30-річним стажем та додає:

«Ми хочемо запитати і в Міністерства освіти України, де кошти на наші зарплати? Якщо це так по всій країні, і всім не вистачає — добре, ми можемо багато чого зрозуміти, в країні війна. Утім, за нашою інформацію — спілкуємося з колегами з іншим вузів — у них все добре з виплатами. Така ситуація склалась лише в УДУ імені Михайла Драгоманова. Тоді питання вже до керівництва — що сталося? Де кошти? Чому ви не можете організувати роботу закладу так, щоб викладачі хоча б вчасно отримували свої і так невеликі зарплати та не писали ганебних заяв під шаленим тиском, які принижують людську гідність і паплюжать репутацію університету».

З проханням пояснити, що насправді відбувається в закладі та чому викладачів відправляють у відпустки, ТСН.ua звернувся до ректора УДУ імені Михайла Драгоманова Віктора Андрущенка, надіславши офіційний запит.

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Позиція керівництва: у дефіциті коштів винні зарплати, які зросли

Як виявилося, причиною фінансової кризи в університеті адміністрація називає підвищення заробітної плати співробітникам на початку року. Втім, залишається незрозумілим, чому впродовж 11 місяців навчальний заклад не розв’язував фінансові проблеми, а під кінець року вирішив відправити людей відпочивати за власний рахунок посеред зими.

Як повідомив у відповіді на запит ТСН.ua проректор з навчально-методичної роботи Роман Вернидуб, станом на початок листопада 2026 року в університеті склалася ситуація, обумовлена дефіцитом коштів через підвищення рівня оплати праці науково-педагогічних і педагогічних працівників за відсутності джерел забезпечення такого підвищення.

«У 2026 році суттєво зросла заробітна плата науково-педагогічних, педагогічних працівників та окремих категорій співробітників. Так, з 1 січня 2026 року посадові оклади науково-педагогічних та педагогічних працівників підвищили на 40%. А з 1 вересня 2026 року затверджено нові схеми та новий порядок визначення посадових окладів науково-педагогічних і педагогічних працівників, який є відхиленням від Єдиної тарифної сітки», — повідомляє Роман Вернидуб.

Він додає, що наразі під час визначення розмірів посадових окладів науково-педагогічних і педагогічних працівників та інших окремих категорій співробітників застосовується коефіцієнт як співвідношення до середньомісячної заробітної плати (номінальної) штатного працівника за статистичними даними Держстату (станом на I квартал 2026 року — 28 885,00 грн). Це призвело до додаткового підвищення заробітної плати даної категорії співробітників на 20–35% до того зростання, яке відбулося з 1 січня 2026 року.

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Ущільнення навчання та «добровільні» заяви

Роман Вернидуб зазначає, що з урахуванням положень листа Міністерства освіти і науки України (№ 1/17 933-26 від 20 серпня 2026 року) Вченою радою УДУ імені Михайла Драгоманова 29 жовтня було ухвалене рішення про зміну графіка освітнього процесу у 2026–2027 навчальному році. Його ущільнили, щоб завершити теоретичну і практичну підготовку в осінньому семестрі до 21 грудня 2026 року та збільшити тривалість зимових канікул на один тиждень.

«Враховуючи відсутність навчального навантаження в канікулярний період та можливість перенесення інших видів роботи науково-педагогічних і педагогічних працівників, кожен член університетського колективу в канікулярний період має право взяти відпустку без збереження заробітної плати в добровільному порядку згідно статті 4 Закону України № 504/96-ВР від 15.11.1996 р. „Про відпустки“ і статті 12 Закону України № 2136-ІХ від 15.03.2022 р. „Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану“, — пояснює Роман Вернидуб.

Однак викладачі наголошують на зворотному, адже формулювання «має право взяти відпустку» та «змушений взяти відпустку» суттєво відрізняються. За їхніми словами, колектив саме примушують писати заяви.

«Працівник може взяти відпустку за бажанням, тим більше за власний рахунок. Але у нас відбувається дещо інше. Нам як школярам наказали всім сісти за парти і написати заяви нібито для загального блага, інакше виникнуть проблеми. Це ж велика різниця, коли заява пишеться добровільно і, вибачте, добровільно-примусово та ще й з натяком на можливі проблеми. Я, наприклад, довго не писала заяву, бо я не мільйонерка, щоб посеред зими йти відпочивати за власний кошт, і за мною ходили по п’ятах, вимагаючи її написати. Чомусь керівництво закладу не сильно переймається зарплатами, які нам зі значними затримками виплачують, починаючи від травня», — скаржаться викладачі.

Утім, проректор УДУ імені Драгоманова ці звинувачення відкидає:

«Ніяких заходів примусу чи тиску немає і не передбачається, а лише усвідомлений вибір кожного задля забезпечення функціонування університету, продовження провадження його освітньої діяльності, збереження робочих місць працівників», — зазначає Роман Вернидуб.

Він також додає, що з урахуванням проведених виплат заробітної плати у підвищеному обсязі та організованої підготовчої роботи, з окремою увагою до соціально вразливих членів колективу, плануються достатньо задовільні умови грошового забезпечення працівників під час зимових канікул.

Затримки виплат і доплати за вчені звання

Викладачі припускають, що керівництво подбало про власні доходи, тоді як рядовий склад змушений шукати вихід із ситуації самотужки. Працівники вимагають роз’яснень щодо затримок виплат і того, що загалом відбувається з фінансуванням.

«Фінансування університету здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів. Загальний фонд — це асигнування, що виділяються Міністерством освіти і науки України у відповідності до затверджених кошторисів за КПК. Спеціальний фонд — це власні надходження університету за надані послуги у відповідності до постанови КМУ № 796 від 27.08.2010 р. „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, що належать до державної і комунальної форми власності“, — пояснює проректор.

Він підтвердив інформацію викладачів про затримки з виплатою заробітних плат, які виникали з травня.

«Затримка з виплати заробітної плати за літні місяці склалася через дефіцит коштів, на який вплинула низка причин, обумовлених обмеженнями воєнного стану. Станом на сьогодні університет не має заборгованості з виплати заробітної плати перед співробітниками», — запевняє Вернидуб.

Також викладачі скаржаться на скорочення доплат за вчені звання. Відповідаючи на запитання про підстави такого рішення, Роман Вернидуб зазначив:

«Для стабілізації фінансового стану університету, керуючись Постановою КМУ № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери“, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005 р. „Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників закладів, установ освіти та наукових установ“, листа Міністерства освіти і науки України № 1/4444-225 від 25.04.2022 р. „Про оплату праці працівників закладів освіти“ та інших нормативних документів, викладачі отримують доплати за вчене звання і науковий ступінь у розмірі 50% від граничної суми, що зазначено у вищезгаданих нормативних документах».

Що кажуть про «гроші з Європи»?

На Вченій раді університету ректор Віктор Андрущенко, за словами колег, сказав, що «Європа не дає грошей на освіту і тому фінансовий стан університету складний». ТСН.ua поцікавився, а до чого тут Європа? І як пояснюють ситуацію, яка склалась в університеті у Міносвіти?

Роман Вернидуб відповідає, що УДУ імені Михайла Драгоманова здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії і сертифікатів про акредитацію спеціальностей Міністерства освіти і науки України та сертифікатів про акредитацію освітніх програм Національного агентства забезпечення якості вищої освіти України в межах нормативно-правового поля вищої освіти, керуючись указами Президента України, постановами КМУ, наказами МОН, іншими нормативними документами.

А щодо заяви ректора про те, що Європа не дає грошей відповів так:

«Ректорат не вбачає необхідності коментувати спонтанні дописи у соціальних мережах, які не мають реального підґрунтя. Колектив університету, ректорат і Вчена рада завжди відкриті до конструктивної критики, предметних пропозицій і реальної доброзичливої співпраці з усіма зацікавленими особами і організаціями», — каже проректор з навчально-методичної роботи.

Тож ТСН.ua надіслав запит до Міністерства освіти і науки України з проханням прокоментувати ситуацію, яка склалася довкола одного з найбільших у країні педагогічних вишів і чому виникли проблеми з фінансуванням. У міністерстві нам повідомили, що розбираються у ситуації. Щойно ТСН.ua отримає відповідь від МОН — опублікуємо її.

Дата публікації 19:00, 02.10.26 Кількість переглядів 86 30 країн зібралися в Україні: які рішення ухвалюють на Global Cultural Forum?

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