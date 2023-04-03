Добровольчі формування громад на блокпостах: юрист роз'яснив, які права вони мають

З введенням військового стану в Україні виникли добровольчі формування в територіальних громадах. Вони й досі залишаються на блокпостах у районних центрах, селищах.

Про те, що це за підрозділи і які у них повноваження, розповів в ефірі "1+1" в рамках телемарафону юрист Ростислав Кравець.

"1 січня 2022 року був прийнятий відповідний закон про національний спротив. Було введено окремий рід військ — територіальна оборона. Ці добровольчі формування територіальної громади — це фактично формування, які відносяться до сил територіальної оборони, однак не входять у Збройні сили України. Тобто місцева влада утворює відповідні добровольчі формування, які відносяться до відповідної військової частини сил територіальної оборони", - розповів юрист.

Він додав, що добровольчих формувань в кожному регіоні може бути декілька. Вони номеруються, до них певні вимоги. Ці особи разом з військовими, Національною поліцією, Національною гвардією можуть виконувати певні завдання, які на них покладаються.

"Однак на сьогодні ми прекрасно розуміємо, що в перші дні війни, коли була така ситуація, вони дійсно виконали дуже важливу функцію в Україні, в тому числі дотримання порядку в країні. На сьогодні, я вважаю, що їхні функції вичерпані і у разі, якщо дійсно потрібно наводити лад в Україні, для цього існує Національна поліція, Національна гвардія, Збройні сили України, ті ж сили територіальної оборони", - висловив таку думку Кравець.

"Я вважаю, що сама функція ДФТГ на сьогодні вичерпана. Хоча народні депутати на сьогоднішній день також вносять відповідні зміни для того, щоб певним чином узаконити діяльність цих добровольчих формувань територіальних громад. Хоча в Конституції прямо передбачено, що заборонено мати окремі збройні формування. Тому їх і віднесли в сіру зону законодавчого поля. Я думаю, що потрібно припинити на цьому розвиток ДФТГ, надати відповідні компенсації тим громадянам, які постраждали при обороні. Вносяться відповідні зміни до законодавства щодо надання статусу учасника бойових дій тим членам ДФТГ, які брали участь в обороні Києва. Тобто певні пільги вони отримають", - зауважив юрист.

На його думку, ці добровольчі формування треба розформувати. Він пояснив, що в законодавчо-нормативному плані ДФТГ практично не врегульовані. Вони не отримують фактично заробітну плату, якісь компенсації, а утримуються за рахунок місцевих бюджетів.

"Питання тут потрібно вирішити кардинально. Але депутати продовжують надавати певні повноваження і легалізувати безпосередньо ці добровольчі формування", - додав Кравець.

Раніше адвокат Ростислав Кравець пояснив, чи можуть військові перевіряти документи.

Воєнний стан: які права мають люди у формі та як діяти українцям | Юрист Ростислав Кравець