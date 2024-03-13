Добровольці звільнили і вже перейменовують населені пункти в Росії: шокований Путін зробив заяву

Що в Україні, що у визвольних силах кажуть — це лише початок.

Такого сюрпризу Путіну ще не робили. Військові з добровольчих формувань, які складаються виключно з громадян Росії, на танках зайшли на територію РФ, звільнили та утримують міста під своїм контролем. Тим часом путінська армія тікає.

Що відбувається в Росії 13 березня, як реагує Путін і усе, що відомо про оперативну обстановку, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Звільнення містечок продовжується

Російські добровольці з легіону “Свобода Росії”, “Сибірського батальйону” та РДК звільнили два населених пункти від путінського режиму і “втарой армії міра” та продовжують їх утримувати.

Скриншот / Телеграм легіону “Свобода Росії”

Добровольці теж вирішили, так би мовити, піти на вибори до Путіна.

І це конституційне право росіян.

Ба більше, що в Україні, що у визвольних силах кажуть — це лише початок.

Назви тепер інші

До слова, демілітаризація йде повним ходом. Частина села Тьоткіно, яке звільнили російські добровольці, змінила назву на Тітчине, за іншу частину села ведуться бої.

Легіон “Свобода Росії” повідомляє про часткове звільнення села Тьоткіно

Путінська армія виє

Крім цього, напередодні опозиціонер Ілля Пономарьов повідомляв, що крім цього під контролем визвольних сил прикордонна Лозова Рудка Бєлгородської області. До слова, 12 березня, коли добровольцям вдалося прорвати кордон російської федерації, путінська армія не просто не оборонялася, а почала тікати — не витримали навіть кадирівці. Злі рашисти записали відео Кадирову і командиру по Бєлгородщині, обіцяють завалити при новій зустрічі.

А куда делись овцеебы ? pic.twitter.com/p1jJFiNsvx — НОСТРАДАМУС ТАВРИЧЕСКИЙ ‍☠️ (@NOSTRAD90772201) March 12, 2024

Що “мінуснули” визвольні сили?

Тим часом добровольці з легіону “Свобода Росії” продовжують повідомляти гарні новини. Під ранок стало відомо, що в окупантів, крім знищених БТР, тепер ще й мінус пункт управління.

Легион «Свобода России»



Был пункт управления и нет пункта управления. Приближаем кризис для оборонки кровавого режима. Всё равно она не на оборону работает, а на нападение. pic.twitter.com/c5S1clkYKV — Ester (@Svitlan94352068) March 13, 2024

Не найкраща ніч знову видалася і для російської нафтопереробки, у російській Рязані рознесли ще один завод.

На Росію налетіли невідомі безпілотники

Зустрічали в ніч проти 13 березня невідомі безпілотники і в Бєлгородській, і в Рязанській, і в Брянській, і в Воронезькій, і в Курській, і в Ленінградській та Ростовській областях. Хоча невесело було росіянам і в ніч проти 12 березня, один невідомий безпілотник влучив у найсучасніший завод Росії, аналогічна ситуація склалася і на заводі в місті Орел. Чим усе це закінчиться, поки не можуть зрозуміти навіть військові оглядачі, втім, усе що відбувається погане для рашистів — для України беззаперечний плюс.

Що кажуть в Міноборони РФ?

Російське мінубивст продовжує заперечувати прорив своїх же громадян, добровольців з визвольних сил вони називають українцями, а в своєму Телеграмі звітують, що все ок, “рускіє сіли атбілі атаку”, а в населений пункт без будь-яких знаків запустили воєнкора, аби той навішав “лапші” путінським

Скриншот / Телеграм Міноборони РФ

Военный корреспондент из населенного пункта Нехотеевка Белгородской обл



Утром подразделениями Вооруженных Сил РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России в приграничной зоне населенного пункта была пресечена попытка вторжения диверсионно-разведывательных ⬇️ https://t.co/jLJrY4EYxl pic.twitter.com/KPX3epAjR3 — Alisa_Vasilisa (@Alisa_Vasilisa_) March 12, 2024

Прориви визнав навіть Путін, він прокоментував атаки та захід на територію РФ визвольних сил під час інтерв’ю Дмитру Кісєльову: “Головна мета, я в цьому не сумніваюся, полягає в тому, щоб якщо не зірвати президентські вибори в Росії, то хоча б якось перешкодити нормальному процесу волевиявлення громадян”.

Путін буде все приховувати

Втім, кремлівському диктатору важливо не допустити, аби новини про звільнення населених пунктів РФ розійшлися країною, адже тоді режим похитнеться, а росіяни можуть зрозуміти, що вибір є. Але ж від усіх це не приховаєш, місцеві не сліпі і з власних вікон знімають як на територію Росії просуваються танки визвольних сил.

Росія зазнає втрат?

Тим часом пропагандистські телеграм канал поширюють інформацію, що лише за один день 4 військовослужбовці Росгвардії загинули, ще 4 поранені. Сталося це в районі села Нежеголь Шебекинського міського округу Бєлгородської області. Їх атакував безпілотник. У тому ж місці БПЛА знищив автомобіль Росгвардії “Урал” та гармату-гаубицю Д-20 й навіть пропагандисти починають розуміти, що мінубивств РФ накачує народ казками про українську ДРГ та її “знищення”.

Скриншот / Телеграм ASTRA

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Добровольці звільнили і вже перейменовують населені пункти в Росії! Шокований Путін зробив заяву!

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