Добровольцю "Правого сектору", який пішов на війну з Майдану, вручили орден "Золота зірка"

Добровольцю "Правого сектору", який пішов на війну з Майдану, вручили орден "Золота зірка"

Ще від 2017 року чоловік носив звання народного героя України.

Дмитро Коцюбайло, більш відомий в російсько-українській війні як доброволець "Правого сектору" друг Да Вінчі, отримав звання героя України із врученням ордену "Золота зірка".

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Він прийшов на війну з Майдану - тоді йому було лише 18. Вперше в об'єктив ТСН потрапив в 2014 році під час кривавих боїв за Степанівку, восени того ж року отримав важке поранення, але повернувся на фронт.

За короткий час на війні молодий хлопець, онук воїна УПА, створив один з найбоєздатніших підрозділів. Його бійці воювали уздовж всієї лінії фронту. У 2017 році отримав звання народного героя України.

На Донбасі Дмитро Коцюбайло зустрів і своє кохання.

Дмитро Коцюбайло став новим Героєм України

Розповідь про героя, якого так довго шукала його нагорода, дивіться у наступних випусках ТСН.

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