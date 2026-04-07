Добровольцем пішов на фронт: у Києві попрощалися з оператором ТСН Євгеном Солов’єм

У Києві попрощалися з оператором ТСН та добровольцем Євгеном Солов’єм. Понад 10 років він працював на 1+1, а з початком великої війни став пілотом БПЛА.

Євген Соловей

Євген Соловей / © ТСН

Ранок неділі. Хрещатик завмирає у скорботі. Під звуки автомобільних сигналів та вигуки «Шана герою!» Київ прощається із Євгеном Солов’єм. Для мільйонів глядачів він був професійним оператором, чиїми очима вони бачили головні події країни. Для колег — надійним другом «Лєшим». Для ворога — смертоносним пілотом БПЛА. Євген загинув 27 березня на Донеччині, захищаючи Україну зі зброєю в руках.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Робота Євгена Солов’я на 1+1

Євген Соловей працював на «1+1 медіа» з 2011 року. Його професіоналізм та незмінно гарний настрій стали легендарними в редакції. Журналіст Дмитро Святненко згадує:

«Крутий чувак, от що можна сказати — добрий, сильний, завжди в гарному настрої і завжди професіонал. От коли я записувався, Женя підходив, якщо у мене щось там неправильно, поправляв усе. Небагато операторів таке роблять».

Ще у 2014-му, коли Росія розпочала агресію на сході, Євген не вагаючись поїхав у зону АТО. В архівах зберігся його спогад про ті часи: «Це була не війна, це були просто звірства. Обстріляти місто, де ні одного штабу, ні одного військового... Хочеться туди їхати і показувати це все. Настільки вже адреналін зашкалював, що або кидати камеру і брати автомат...»

«Я птах, я повинен літати»

У лютому 2022-го Євген зробив цей вибір — змінив камеру на зброю. Спочатку була тероборона, а згодом — 30-та бригада. Його друг Володимир Ситюк згадує з усмішкою:

«Він прийшов сам у воєнкомат. Його хотіли записати танкістом, але він сказав: "Друже, ти мене бачиш? Це 130 кілограм ваги. Поки я в танк залізу — війна закінчиться. Я Соловей, я птах, я повинен літати"».

Євген став пілотом БПЛА. Він керував усім: від маленьких FPV-дронів та «Мавіків» до великих розвідувальних літаків. Пройшов бої на Харківщині та Донеччині, отримав поранення, але після одужання знову повернувся до своїх «пташок».

Олександр Моторний, воєнкор ТСН, згадує останню зустріч: «Ми заїхали до нього, посиділи... Він робив свою роботу навіть при нас. Попрощалися як завжди: "До зустрічі, не прощаємось". Так получилося, що попрощалися».

Останній шлях через рідне місто

Серце Євгена зупинилося 27 березня на Слов’янському напрямку. Прощання відбулося у Вербну неділю. Траурний кортеж розтягнувся через увесь Київ — від Майдану Незалежності до Лівого берега, де жив Женя.

На Троєщині та Лісовому масиві люди виходили з машин, ставали на коліна, проводжаючи земляка. Багато хто тримав у руках гілочки верби.

Євген Соловей знайшов свій спокій, але його кадри назавжди залишилися в історії України, а його подвиг — у пам'яті народу.

