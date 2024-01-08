Дочекалися морозів: що було ціллю під час масованого обстрілу України та для кого Путін береже "Кинджали"

Росія завдала чергового масованого ракетного удару по декількох регіонах України. Путін вирішив завдати підступного удару, саме коли нашу країну накрили сильні морози і на цей раз атакував не столицю.

Під ракетами ворога опинились Запорізька. Харківська, Дніпропетровська та Хмельницька області. Російські варвари атакували ці регіони застосовуючи крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні дрони.

Зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника. Силами ППО збито 8 дронів та 18 крилатих ракет. Не обійшлось без постраждали та загиблих, знову постраждали цивільні об’єкти – житлові будинки та інфраструктурні об’єкти.

Ліквідація наслідків ракетного удару у Дніпропетровській області / фото ДСНС

На третій удар не вистачило сил?

Що хотів показати цим ворог, чому цього разу його ціллю стали саме ці регіони та чи будуть нові атаки, сайт ТСН.ua поцікавився у військового експерта Ігоря Романенка.

За словами генерал-лейтенанта у відставці, масований удар ворога відрізняється від попередніх більш потужних ударів 2 січня та 29 грудня, тим що за кількістю засобів ураження він був меншим.

"Але як і раніше він розпочався атакою баражувальних боєприпасів типу "Shahed" на півдні. Усі вони були збиті силами нашої ППО. Атака продовжувалася балістичними та крилатими ракетами. Але особливість цієї атаки у тому, що вона не була такою потужною, як дві попередні. Як на мене, це свідчить про те, що у ворога вже не вистачило сил на третій такий потужний удар", - зазначає Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006-2010 рр).

Росіяни знову нищать цивільні будівлі / фото ДСНС

По чому намагався гатити ворог

Експерт додає, що ворог намагався нанести свій удар саме через суттєве пониження температури в Україні, коли на вулиці мінус 10-12 градусів морозу. Жахливо собі навіть уявити, що буде з будинком, який у такий мороз залишиться без вікон, а без подачі тепла, у випадку руйнування ТЕЦ, наслідки будуть ще страшніші.

"Ціллю супротивника були наші енергетичні об’єкти, але і не лише вони. Ворог, підкреслюю, не забуває і про військові об’єкти. Цього разу вони цілили по аеродромах і по підприємствах вітчизняного ВПК в названих регіонах, де на думку росіян, виготовляється озброєння. Ворог добре знає, що йде тенденція до зменшення постачання зброї від союзників, і Україні потрібно збільшувати обсяги власного виробництва. Тому роблять усе можливе, щоб зірвати нам ці плани з виробництва озброєння", - пояснює Ігор Романенко.

Чого чекають американці?

Експерт додає, що у ракетах росіян, які були випущені по Україні під час масованих атак, фахівці виявили деталі корейського виробництва, що має занепокоїти наших західних партнерів.

"Фахівці зараз ще з’ясовують усі подробиці. Чекають на підтвердження інформації щодо деталей корейського виробництва у балістичних ракетах від "ТочкиУ". Поки офіційно це не підтверджено, але таке цілком ймовірно. Тобто американці та німці дочекаються, що у російських ракетах будуть ще й іранські комплектуючі! Лише тоді вони, можливо, наважаться надати нам допомогу у вигляді літаків та ракет дальньої дії. Тим часом, ворог дочекався сильних морозів, завдає ударів по цивільним об’єктах та інфраструктурі наших міст. Росіяни активно використовують це, а наші союзники на чолі з американцями, на жаль, не помічають", - зауважує Ігор Романенко.

Ракетний удар по Україні 2 січня 2024 року / Фото: ТСН.ua

Будуть нові удари від Путіна

Експерт переконує, що ракетні обстріли будуть продовжуватися.

"Росія завдаватиме ракетні удари й надалі. Можливо, це буде не так частіше, як зараз і не такі потужні обстріли, але атаки будуть. Якщо у росіян виникне потреба, то вони можуть зібрати потрібні сили та засоби для надпотужних атак. Але це залежить від завдання, яке вони отримають від Путіна та військово-політичного керівництва РФ. Вони вже мстилися за Бєлгород, а 2 січня намагалися споганити українцям новорічні свята, завдавши масованого удару по Києву", - зауважує Ігор Романенко.

Навіщо обстрілюють Київ?

Цікаво, що на цей раз ворог не атакував Київ. Експерт зазначив про деякі зміни у тактиці росіян.

"Під час минулих атак на Київ росіяни застосовували велику кількість "Кинджалів". Їх успішно збила наша ППО. Пройти батареї комплексів Patriot чи SAMP/T їм складно, бо це дійсно сильна протиповітряна оборона. Цікаво, що свої "Кинджали" вони використовують там, де прагнуть пробити нашу ППО, а зробити це у Києві їм дуже хочеться. Гадаю, що ці ракети вони бережуть для столиці. А для нападу на інші міста використовують інший тип ракет, де гадають, що ППО слабша", - пояснює експерт.

Ракетний удар по Києву 2 січня 2024 року

Підтримайте свою ППО

Ігор Романенко не рекомендує українцям спрощувати ситуацію з обстрілами та не радить сподіватися, що пройдуть морози і припиняться обстріли. Так воно не працює.

"Людям потрібно об’єднуватися та максимально допомагати Силам оборони України, а ще сумлінно виконувати прості правила – знаходитися в укриттях під час повітряної тривоги. До речі, територіальні громади можуть більш активно допомагати мобільним групам ППО, це дуже зараз важливо. Вони захищають нас від дронів та ракет, працюють по мало висотних цілях. І завжди мають потребу у прожекторах, тепловізорах, електронних указках, раціях. Тому їх потрібно ще більше підтримувати фінансово на ці потреби, а усім іншим, наприклад, вогневими засобами для знищення цілей забезпечить держава", - підсумовує Ігор Романенко.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про масований обстріл Києва "Кинджалами": чого хоче Путін та чи будуть нові ракетні удари.

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