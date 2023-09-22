Будівельний скандал у Києві: інвестори SAGA Development скаржаться на додаткову пеню, що каже забудовник

У Києві новий скандал з забудовником. Цього разу у центрі уваги Сага Девелопмент (SAGA Development). Йдеться про ЖК "Рибальський", який будує ця компанія на столичному Подолі. Інвестори шоковані тим, що з них вимагають оплатити додаткову пеню, хоча з початку війни у компанії заявляли, що штрафні санкції на час воєнного стану не нараховуватимуться.

Що кажуть інвестори?

З початком війни компанія SAGA Development офіційно на своєму сайті та на сторінках у соціальних мережах повідомила клієнтів, що штрафні санкції на час воєнного стану не нараховуватимуться.

Недобудована секція будинку ЖК "Рибальський"

Також про це в особистих повідомленнях покупцям квартир написали менеджери, вони запевняли, ще у червні 2022 року, що санкцій не буде. А потім, за словами інвесторів, в компанії передумали, повідомлення про відновлення платежів та інших санкцій з’явилися на сайті ЖК "Рибальський" у кінці грудня 2022.

Інвестори підкреслюють, що забудовник відновив штрафи за несплату не попереджуючи про це людей, які роками сплачували кошти за житло у ЖК, що будується. Причому, як стверджують інвестори, пеню ввели заднім числом.

"Якщо не брати до уваги вашу зухвалу зміну стратегії, на вашому сайті та у соціальних мережах до грудня 2022 нічого про відновлення санкцій не повідомлялось. Нічого! І так само мовчали про них менеджери. Але масово згадали весною 2023. Як цікаво. Також ви в курсі, що роботи по багатьох об’єктах не велись зовсім, в тому числі, по 7 будинку в ЖК "Рибальський" – принаймні до червня 2023 року, коли ви мене змусили розірвати договір. Саме раптовим нарахуванням пені починаючи з червня 2022 року! Саме з того місяця, коли мене переконали, що санкцій не буде. "Пеню", від розмірів якої волосся стає дибки. Це надто схоже на пограбування", – написала на своїй сторінці у соціальні мережі Неллі Вернер, інвесторка житла у ЖК "Рибальський".

Люди кажуть, що не бачать змін на будмайданчику / фото Nellie Verner

Вона додає: "Пропозицію підписати додаткову угоду, за якою з моєї суми, яку я залишила на ваших рахунках, вже знеціненої курсом долара та штрафом, ще й вираховується “пеня”, навіть більша за розміром за той штраф".

Жінка вимагає повернути свої кошти, відповідно до договору. Але не за рік чи три роки, а зараз.

В коментарі сайту ТСН.ua Неллі Вернер каже, що не погоджується з діями забудовника. Вона пояснює, що не платила внески від дня початку війни, бо не мала такої можливості. А перший рахунок з пенею жінка отримала 6 лютого 2023 року. Зараз від забудовника вона хоче лише одного – повернути вже вкладені у квартиру кошти. І дивується, чого в компанії не зробили це протягом 90 днів, як це прописано у договорі.

Також вона додає, що вже оплачена нею сума забезпечувального авансового платежу (попередньої оплати вартості квартири) ніяк не може бути зменшена на розмір пені.

"В пункті договору 6.4 вказано про збільшення вартості квартири для мене на подвійну облікову ставку НБУ, у випадку протермінування за кожен день оплати за договором, тобто для мене вартість квартири збільшується. І кожен мій наступний платіж, якби я його вносила, йшов би спочатку в зарахування пені, а потім у тіло забезпечувального авансового платежу. Підкреслю, що ніде в договорі не написано, що сума до повернення має бути зменшена на розмір пені вказаної у пункті 6.4. Зазначу, що пункт 6.6 договору чітко прописує процедуру розірвання договору. Тобто сума, яку я вже вчасно сплатила, має бути мені повернена з урахуванням лише 10% штрафу", – зазначає Неллі Вернер.

Що каже забудовник?

Сайт ТСН.ua поспілкувався з Андрієм Вавришем, керівником SAGA Development. Він стверджує, що компанія діє чітко у рамках договору, який було укладено з клієнткою.

На наше питання, що слова "пеня" немає у договорі, Андрій Вавриш рекомендує почитати документ, а саме пункт 6.4.

У ньому зазначається: "у разі порушення майбутнім Покупцем строків оплати, передбаченим даним договором, майбутній Продавець має право збільшити розмір Забезпечувального авансового платежу (попередньої оплати вартості квартири) на суму еквівалентну розміру подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення".

Договір з ЖК "Рибальський"

"Далі читаємо пункт договору 6.6: майбутній Покупець може відмовитися від цього договору в односторонньому порядку шляхом направлення ним на майбутнього Продавця в порядку, передбаченому в пункті 8.4, повідомлення про розірвання. Що і було зроблено клієнтом. Далі у нас є 90 банківських днів на те, щоб з ним розрахуватися. В мене є переписка з цією клієнткою, якій пропонували поновити платежі по договору. Їй було запропоновано багато варіантів вирішення питання. Але вона відхилила будь-які пропозиції сказавши, що хоче тільки так і не інакше. Але ж не варто забувати, що для цього є укладений договір і ми діємо чітко в його рамках, а не так, як собі вирішив клієнт. Це було доведено до клієнтки, але вона зайняла позицію вже з погрозами, пообіцявши тиск через ЗМІ, що зараз і відбувається. Подібні заяви – це наклеп і ми будемо звертатися до суду. Повторюю, ми діємо у рамках договору і ніхто нічого не придумував про пеню заднім числом", – розповідає сайту ТСН.ua Андрій Вавриш.

Він додає, що при цьому компанія має зобов’язання перед іншими клієнтами, які вже купили нерухомість – потрібно завершувати об’єкти будівництва.

"Я розумію, що зараз усім складно. Від весни минулого року – Київ не зона бойових дій, місто веде свою економічну діяльність, незважаючи на війну. Для кожної окремої людини, яка опинилася у скрутному становищі є можливість звернутися до Торгово-промислової палати, щоб підтвердити наявність форс-мажорних обставин, щоб отримати відповідний сертифікат та надати його компанії. Так, є ситуації, коли ми беремо на себе певні фінансові зобов’язання. Перш за все, це люди, які постраждали безпосередньо від ведення бойових дій, задіяні на захисті інтересів держави, втратили через війну бізнес. У нас є перелік осіб по яких ухвалено рішення, і інвестори погашають здорожчення своїм коштом, не перекладаючи це на покупців", – зазначає Андрій Вавриш.

Квартири виставляють на продаж

Також про "раптову пеню" кажуть і інвестори ЖК O2 Residence, що недалеко від станції метро "Бориспільська", який будує SAGA Development. Люди скаржаться на те, що в компанії їм заявили, мовляв, бойових дій біля Києва немає, тому і штрафи відновили.

"Але й воєнний стан в країні ніхто не відміняв. Нам не пояснюють, на яких підставах нараховується пеня і чому заднім числом. У червні минулого року запевняли, що ніяких штрафів не буде, а потім у кінці року ставлять до відома, що заплатити нам потрібно саме з червня 2022 року. Розмір пені чималий, її змушені платити навіть ті, хто оплатив повну вартість квартири. Люди роками вкладали в житло, а тепер їх ставлять перед вибором – платити пеню або розривати договір. При цьому люди втрачають чималі кошти на курсі долара. Вони змушені закривати витрати за пенею і виставляти квартири на продаж, щоб хоч якось зберегти витрачені кошти", – розповідає сайту ТСН.ua Олег, інвестор квартири у ЖК O2 Residence.

Андрій Вавриш запевняє, що йому невідомо ні про один випадок, щоб люди втратили житло. А виставляти квартиру на продаж – особиста справа кожного власника. Він каже, що компанія "добудовує всі свої об’єкти та виконує взяті зобов’язання". За його словами, війна вплинула на строки будівництва, введення в експлуатацію об’єктів, платоспроможність людей.

"Ми пропонуємо клієнтам компромісні рішення, які йдуть на користь обидвох сторін. Адже і забудовники теж постраждали від війни", – зазначає Андрій Вавриш.

Він каже, що компанія покриває витрати, які людина не може покрити, але для цього бере кредити у банку, а це теж витрати. Окрім того, зазначає, що зросли ціни на будівельні матеріали. Скло, за його словами, подорожчало в втричі. За рік собівартість будівництва зросла на 43%.

"Ми не жаліємося клієнтам, про те як нам важко жити. Приходимо до фондів, вимагаємо збільшити фінансування, щоб все добудувати. У фондах розуміють, як усе це складно, але мусять фінансувати, вони звертаються до клієнтів з проханням йти на зустріч. Звісно, що у всіх над головами літають ракети, але ми будуємо, працюємо і чудово розуміємо, що затягуються строки здачі. У нас теж форс-мажор, але ми рухаємося вперед. Тому просимо усіх до цього так само ставитися. Мені дуже шкода, що від цього страждають люди, але не я розпочинав війну в Україні", – каже Андрій Вавриш.

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