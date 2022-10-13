Додаткові системи ППО і засоби боротьби з безпілотниками: що Україна отримає від союзників

ТСН.ua зібрав подробиці, як Захід допоможе захищати Україну від ракетних атак.

12-13 жовтня у Брюсселі відбулася чергова зустріч у форматі "Рамштайн". Захід відбувся на тлі масованого ракетного обстрілу російськими окупантами українських міст. Після того, як РФ уже четвертий день системно завдає ударів по українській інфраструктурі, зокрема по об'єктах енергосистеми, західні союзники пообіцяли посилити українську протиповітряну оборону.

ТСН.ua зібрав подробиці, як Захід допоможе захищати Україну від ракетних атак та навали іранських дронів.

Україна має лише 10% від необхідного для ППО - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повторив свій заклик збільшити обсяги надання протиповітряної оборони, заявивши, що Київ має лише близько 10% того, що йому потрібно для боротьби з ударами Москви.

"Ми воюємо з великою країною, яка має багато обладнання та багато ракет", — сказав Зеленський під звернення на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Я нічого не можу додати з цього приводу, у нас є приблизно 10% того, що нам потрібно", – сказав Зеленський європейським законодавцям.

Він закликав західні країни, такі як США та Франція, збільшити військову допомогу Україні.

Все буде - запевняють союзники

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні системи ППО настільки швидко, наскільки це фізично можливо.

А генсек НАТО Єнс Столтенберг 12 жовтня заявив, що Україна отримає більше систем ППО від союзників.

Що дає НАТО

Столтенберг сьогодні додав, що Україна отримає від Альянсу засоби для боротьби з безпілотниками, аби захистити від російських атак цивільну інфраструктуру.

Він закликав союзників шукати способи, як передати Україні ще більше допомоги, а також підсилити власне виробництво та оборонні потужності. Про системи протиповітряної оборони генсек не згадав.

Франція

Вчора президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його держава надалі допомагатиме Україні.

"САУ Caesar для ведення контрнаступу, радари, системи та ракети для захисту від атак із повітря, бронетехніка, навчання: ми продовжуватимемо підтримувати український спротив і посилюватимемо нашу військову допомогу", – повідомив Макрон.

Сьогодні газета Le Monde повідомила, що Франція відправила Україні комплект з п'ятнадцяти 155-міліметрових буксируваних гаубиць TRF1. Щоправда, гаубиці Caesar і TRF1 - це допомога безпосередньо бійцям на передову, а не захист неба.

Сьогодні, 13 жовтня, міністр оборони України Олексій Резніков та його французький колега Себастьян Лекорню підписали Угоду про надання Україні грантів у секторі безпеки й оборони.

Корисний сюрприз від Іспанії

Іспанія планує надати Україні чотири системи протиповітряної оборони Hawk, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після засідання міністрів оборони Альянсу.

Hawk - це американський ЗРК. Він був прийнятий на озброєння 1960 року і від того часу неодноразово модернізувався. Hawk - основний ЗРК Північноатлантичного альянсу часів Холодної війни. США замінили його на потужніші Patriot ще в 1990-х.

Як пише Defence-ua, якщо йдеться про необхідність перехоплення таких цілей, як крилаті ракети та дрони-камікадзе, а не використання цього ЗРК в якості передового у прифронтовій зоні, то MIM-23 Hawk цілком може впоратися.

Фото: соцмережі

Інший плюс - ракет до цього комплексу було вироблено понад 40 тисяч. Дефіцит в осяжній перспективі, найімовірніше, не загрожує.

Німецькі IRIS-T - посилення для України

Міністр оборони Олексій Резніков 12 жовтня підтвердив прибуття системи ППО IRIS-T до України.

11 жовтня німецьке видання Spiegel із посиланням на власні джерела повідомило, що Україна отримала від Берліна першу систему ППО IRIS-T з обіцяних чотирьох.

Фото: armyinform.com.ua

Зазначимо, що система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти - до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

NASAMS від США і британські ракети до нього

Того ж 12 жовтня Резніков сказав, що зенітні ракетні комплекси середньої дальності NASAMS від США "вже їдуть".

ЗРК NASAMS, які Україна скоро сподівається отримати, - це спільна розробка американської та норвезької компаній.

Фото: commons.wikimedia.org

І IRIS-T, і NASAMS - це потужні сучасні системи ППО, тому отримавши їх, Україна зможе збивати не лише російські ракети, але й навіть літаки.

А Британія оголосила про передавання Україні ракет AMRAAM, які використовують для систем протиповітряної оборони NASAMS.

"Останні невибіркові удари Росії по цивільних районах України вимагають подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Тому сьогодні я санкціонував постачання зенітних ракет AMRAAM до України", - сказав міністр оборони Об'єднаного Королівства Бен Воллес.

Нідерланди дають ракети

На "Рамштайні" міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила про передавання Україні додаткових зенітних ракет вартістю 15 млн євро.

Нідерландські ракети будуть використовуватися в засобах протиповітряної оборони, які постачаються іншими країнами.

Неочікувана допомога від Ізраїлю

Ізраїль, який від початку повномасштабного вторгнення РФ утримувався він надання летальної допомоги Києву, допомагає Україні боротися з іранськими дронами.

Про це повідомляє The New York Times.

Ізраїль, який перебуває з Тегераном у, м'яко кажучи, напружених відносинах, надає Україні базові дані розвідки про іранські безпілотники, стверджують журналісти.

Раніше Київ просив Ізраїль поставити системи протиповітряної оборони, враховуючи успіх ізраїльського "Залізного купола", а також далекобійні зенітні ракетні комплекси "Барак-8". Проте Ізраїль наразі відмовився від цього, не бажаючи "провокувати Росію".

Гелікоптери від Португалії

Україна отримає від Португалії шість гелікоптерів "Камов" радянського виробництва, позбавлених ліцензії через запроваджені проти Росії санкції. Країна запевнила, що передавання техніки відбудеться якнайшвидше.

Нагадаємо, що Сполучені Штати, за інформацією New York Times, "прочісують" світ у пошуках зброї російського та радянського виробництва для України.

Особливу увагу США звернули на Кіпр. Сьогодні запас острівної країни становить щонайменше 10 ракетних систем "Тор" і "Бук", які можуть збивати російські літаки, безпілотники та крилаті ракети і які можуть стати справжнім скарбом для української армії.

А екскомандувач армії США в Європі, військовий аналітик Марк Гертлінг вважає, що, незважаючи на заклики влади України та простих жителів "закрити небо" і надати більше систем ППО, повністю вберегтися від повітряних атак РФ навряд чи вдасться.