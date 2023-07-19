Доглядала за 3-місячним немовлям, щоб дати батькам відпочити, і впустила: у Вінниці за вбивство судитимуть 33-річну жінку

Якщо провина обвинуваченої буде доведена, їй загрожує до 5 років ув'язнення.

У Вінниці невдовзі мають судити 33-річну місцеву мешканку, яка підозрюється у вбивстві через необережність чужого 3-місячного хлопчика. Як повідомила Вінницька обласна прокуратура, цій жінці висунуто обвинувачення, а обвинувальний акт вже скеровано до суду.

Нагадаємо, трагедія сталась в квітні цього року – жінка погодилась доглянути 3-місячне немовля сусідів, протягом усієї ночі розпивала алкоголь, потім на зупинці громадського транспорту не втримала на руках 3-місячну дитину, після чого немовля впало на асфальт та отримало травми. Жінка приховала злочин від батьків дитини та віддала їм вже мертвого хлопчика.

Нові подробиці в коментарі для ТСН.ua розповіла речниця поліції Вінницької області Заріна Маєвська.

"Дитина перебувала у цій жінки протягом декількох днів. Після падіння хлопчика на землю ця жінка забрала його додому, не повідомивши про це батьків немовляти. Наступного дня вона віддала батькам вже тіло дитини", - розповіла нам Заріна Маєвська.

До цього представниця поліції додала, що підозрювана взяла до себе дитину, аби дати батькам немовляти відпочити.

За даними правоохоронців, батьки дитини не перебували на обліку як неблагополучна родина.

У разі доведення винуватості жінки в судовому порядку їй загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. Їй інкримінують вбивство через необережність.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про загибель 4-річної Лєри на батуті у Миколаєві.

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