Договір про безпекові гарантії від Британії: чому цей документ історичний та як це допоможе Україні

Велика Британія уклала безпековий договір з Україною, який передбачає 10 років підтримки, допомогу у разі нового нападу, співпрацю в оборонному секторі. Він став першим таким реальним документом за час повномасштабної війни для нашої держави, і відкрив шлях до підписання подібних договорів із іншими міжнародними партнерами.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Романюка.

Що передбачає договір про безпекові гарантії від Великої Британії

Договір про безпекові гарантії між Британією та Україною називають історичним.

"Це не просто декларація, це реальність яка настане завдяки нашій співпраці та зокрема безпековим гарантіям Великої Британії. Якби такий рівень був досягнутий після 1991 року з Британією та іншими країнами то не було б російської агресії", - каже президент Зеленський.

Лондон співпрацюватиме з Києвом в обміні розвідданими, військовій підготовці, обороннопромисловій галузі. Крім цього, угода зобов’язує Британію консультуватися з Україною у разі нового нападу Росії і надавати "швидку і стійку" допомогу. Безпекові зобов’язання Великої Британії діятимуть щонайменше 10 років на шляху до вступу України в НАТО.

"Це значить більше безпеки, більше протитанкових засобів, більше ракет, сотні тисяч нових артилерійських снарядів, підготовка для тисяч українських вояків", - наголошує Ріші Сунак.

Володимир Зеленський і Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Чому цей договір важливий - пояснення експерта

Британія перша із міжнародних партнерів України, хто підписав такий документ. Про важливість нових безпекових угод говорили ще із того часу, коли стало зрозуміло – Будапештський меморандум не діє. Бо Україна, яка стала на захист світових демократичних цінностей, перемогти без допомоги партнерів не зможе.

"Тобто нам потрібні якісь гарантії, не обов'язково це аналог статті №5, не обов'язково це конкретно від натисків країн, але це певна підтримка, це певний набір ресурсів, політичних позицій і так далі на той період, допоки ми не вступимо в НАТО", - каже експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський / Фото: Сайт президента України

Кілька майданчиків для цих перемовин Україна започаткувала ще у 2022. З одного боку, була створена міжнародна консультативна група, яка надавала пропозиції щодо гарантій безпеки. З іншого – велися перемовини у форматі "формули миру" президента Зеленського. Це дозволило долучати до процесу партнерів з різних країн. А от ключовим для появи конкретної угоди став Вільнюський саміт НАТО. Війна з Росією – стала перепоною для членства. Але для України важливо було отримати сигнал: партнери готові підтримувати її на цьому шляху. І країни "Великої сімки" таки дали старт формату двосторонніх домовленостей про безпеку для нашої держави.

Навчання воїнів ЗСУ в Британії / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

"Це той формат, та подія, на якій визначився подібний формат, бо тоді до цього багато говорили про так звану ізраїльську модель, багато говорили про шведсько-фінську модель, яка, на мою думку, для нас була би ідеальна, але яку, на жаль, наразі не прийняли", - каже Краєв.

Формат договорів із країнами відрізнятиметься

Угода з Британією – це перше документальне підтвердження угоди. Нині ключовим завданням України стане залучення інших партнерів. В уряді уже заявили – 30 держав готові вступити у партнерство з Україною щодо гарантій безпеки. Утім формати співпраці із кожною із них відрізнятимуться. Документ, кажуть експерти, максимально гнучкий. Тож із кожною державою окремо домовлятимуться, яку кількість озброєння чи підтримки вона може надати. Хто може бути наступним підписантом – в українській владі поки не говорять вголос. США, з одного боку, давно і активно обговорюють це питання із Україною.

"Ми вже почали двосторонні переговори з вашим урядом та офісом президента щодо того, які саме двосторонні безпекові зобов'язання можуть бути з нашого боку. Вже було дві зустрічі, і будуть іще. Адміністрація Байдена глибоко віддана цьому", - каже Бріджит Брінк, пані посол США в Україні

Водночас експерти прогнозують, що нинішня нестабільність у Конгресі дещо може сповільнити цей процес. Тому наступним підписантом цілком може стати, наприклад, інша країна.

"Наприклад, та ж Японія, вона ще до підписання з британцями казала, що вони вже мають напрацьовані документи, вони хотіли б його говорити", - пояснює експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Так само це може бути хтось із Європейський партнерів. І хоча такий формат не гарантує безпосередньої участі підписантів у протистоянні із Росією на полі бою, утім дає Україні хороший сигнал.

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Нагадаємо, очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що новий документ між Лондоном та Києвом охоплює сфери від інформаційної та кібербезпеки до мілітарної співпраці. Він дасть змогу Україні використовувати "найкращий британський військовий досвід та оборонне виробництво" задля перемоги на полі бою.

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