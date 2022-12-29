"Договорняки" за спиною Путіна та чорні "лебеді": що чекає на Росію та "фюрера" 2023 року

Захід нарешті зрозумів, що із Путіним не можна ні про що домовлятися, вважає Клімкін.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що 2023 року російські еліти будуть шукати будь-які способи, щоб не опинитися у Північній Кореї.

Про це очільник МЗС України 2014-2019 рр. Клімкін розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Захід зрозумів, що із Путіним ніяк. На цій планеті йому не можна ані довіряти, ані разом із ним жити. Питання, як вони будуть його "перезавантажувати" - поступово чи непустопово. Я впевнений, що у наступному році у нас буде, як люблять казати експерти, декілька "лебедів". І будемо сподіватися, що для України всі будуть білі, а для Путіна - чорні. Для нього точно будуть економічні чорні "лебеді". Макроекономічна стабільність РФ буде під питанням. Я сподіваюся, що ціна на нафту та газ буде падати. Так, поки що у Росії грошей вистачає, але ж Путіну потрібно роздавати гроші. Там же система середньовічна. Якщо гроші не роздавати перед виборами, багато що може трапитися в такій країні як Росія", - розповів Клімкін.

За спостереженнями колишнього міністра, у суспільстві Росії простежуються ознаки, які можуть свідчити про "договорняки" за спиною Путіна.

"Я думаю, що російські еліти будуть уже не скиглити, а думати, що робити далі. Вони прекрасно розуміють, що мають велику ймовірність опинитися у Північній Кореї, а жити їм у КНДР ніяк не хочеться. Я не вірю, що повстання зможуть скинути Путіна, але в сьогоднішній Росії є домовленості між певними групами суспільства. Деякі ознаки ми уже бачимо. Що і як вони будуть робити - це також залежить від сприйняття Заходу та Китаю", - наголосив він.

Клімкін зауважив, "що роль Китаю у 2023 році стане, хоч і за лаштунками, але більш активною. Китай не може дозволити, аби ця війна тривала нескінченно. Це впливає на ринок та розвиток. Тому дуже багато буде залежити від того, як ми будемо просуватися. Зараз ми поступово стаємо союзниками із Заходом. Для Заходу дуже важливо довіряти своїм партнерам, а нам - Заходу. І ось це Путін буде намагатися розбити всіма можливими способами. І для нас це насправді одна із ключових історій 2023 року".

Нагадаємо, раніше пояснювали, чому Путін намагається розпалити війну в Азії.

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