Дохла армія: яке озброєння лишилося в Росії після втрати у війні понад 50 тисяч солдат

Противник на війні в Україні втратив більшість своїх боєздатних та підготовлених підрозділів.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомив військовий експерт Петро Черник після того, як Генштаб оприлюднив втрати окупантів.

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"У співвідношенні часу до ресурсів Росія ніколи не мала таких втрат. Наголошую – у співвідношенні. Отже, можемо констатувати, що міф про другу армію розвіяний. Другої армії у світі немає в принципі і по суті, - повідомив Петро Черник. - Російська армія, і, в першу чергу - військово-промисловий комплекс, стали на шлях своєї деградації. І він неминуче деградує. Але давайте бути критичними реалістами - у них до 8 мільйонів людей мобілізаційного ресурсу. Дуже низькоякісного – безхатьків, вбивць, гвалтівників, кримінальних елементів. Проводиться агітація навіть в психіатрічних лікарнях".

За словами Черника, зараз зовсім не той час, коли можно розслабитись.

"Ресурс у них ще є. Вони ніколи не рахувались зі своїм солдатом, не будуть робити цього зараз. Насправді, видихати нам ще доволі рано. Чи може все обсипатись раптово? Може. Але робити на це ставку було б вершиною немудрості. На мій погляд, на осінь ця війна затихне, перейде в суто артилерійську фазу. Як тільки наступного року висохне грунт – почнеться нова фаза. Противника треба добивати. Він смертельно поранений, але такий звір небезпечніший, ніж здоровий. Найбільш боєздатні, підготовлені частини розбиті".

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До цього експерт додав, що українська армія знищила більше 60% відносно сучасних танків, які були на озброєнні російської армії.

"Не забуваємо, що Радянський Союз виготовив величезну кількість танків. Таких, як Т-62, Т-55 і, навіть, Т-34, які є на складах. Їх – близько 13 тисяч одиниць. Це – неймовірно багато. Однозначно, що це зброя навіть не другого, а третього сорту. Це – брухт. Але цей брухт, наприклад, Т-62, може мати в своєму боєкомплекті 40 снарядів. Ці 40 снарядів будуть вбивати і нищити. Такий танк довго не проживе, але свою руйнівну дію зможе зробити", - резюмував Черник.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил, станом на 6 вересня втрати серед особового складу російської армії перевищили 50 тисяч. Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України загинуло 50 150 окупантів.

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