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Скільки росіяни ще зможуть наступати: військовий ЗСУ відверто розповів про ситуацію на фронті

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Скільки росіяни ще зможуть наступати: військовий ЗСУ відверто розповів про ситуацію на фронті

Олександр Соколенко

Військовий розповів про наступальний потенціал окупантів.

Український військовий зазначає, що, ймовірно, росіянам буде складно підтримувати таку інтенсивність ведення бойових дій, яка є зараз на фронті.

Про це він сказав у проєкті "Спостережний пост" з ведучими Наталією Нагорною та Юлією Кирієнко.

Військовий зазначив, що він сподівається, що росіяни вичерпають свій наступальний потенціал і українська армія теж піде в наступ на окупантів.

"Я дуже сподіваюсь, що це у них, як ривок. Вони хочуть щось зробити, бо підтримувати таку інтенсивність дуже важко, особливо з такими втратами. Я сподіваюся, що вони обламають зуби об нас", - сказав військовослужбовець 79-ї ОДШБр Олександр Соколенко з позивним "Блогер".

Військовий додав, що часто мотивацією окупантів воювати проти України є високі зарплати в загарбницькій армії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Спостережний пост".

Нагадаємо, в Україні в засекреченому місці показали унікальну зброю, яка впливає на фронт.

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