Скільки росіяни ще зможуть наступати: військовий ЗСУ відверто розповів про ситуацію на фронті

Український військовий зазначає, що, ймовірно, росіянам буде складно підтримувати таку інтенсивність ведення бойових дій, яка є зараз на фронті.

Про це він сказав у проєкті "Спостережний пост" з ведучими Наталією Нагорною та Юлією Кирієнко.

Військовий зазначив, що він сподівається, що росіяни вичерпають свій наступальний потенціал і українська армія теж піде в наступ на окупантів.

"Я дуже сподіваюсь, що це у них, як ривок. Вони хочуть щось зробити, бо підтримувати таку інтенсивність дуже важко, особливо з такими втратами. Я сподіваюся, що вони обламають зуби об нас", - сказав військовослужбовець 79-ї ОДШБр Олександр Соколенко з позивним "Блогер".

Військовий додав, що часто мотивацією окупантів воювати проти України є високі зарплати в загарбницькій армії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Спостережний пост".

Нагадаємо, в Україні в засекреченому місці показали унікальну зброю, яка впливає на фронт.

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