Скільки росіяни ще зможуть наступати: військовий ЗСУ відверто розповів про ситуацію на фронті

Військовий розповів про наступальний потенціал окупантів.
Український військовий зазначає, що, ймовірно, росіянам буде складно підтримувати таку інтенсивність ведення бойових дій, яка є зараз на фронті.
Про це він сказав у проєкті "Спостережний пост" з ведучими Наталією Нагорною та Юлією Кирієнко.
Військовий зазначив, що він сподівається, що росіяни вичерпають свій наступальний потенціал і українська армія теж піде в наступ на окупантів.
"Я дуже сподіваюсь, що це у них, як ривок. Вони хочуть щось зробити, бо підтримувати таку інтенсивність дуже важко, особливо з такими втратами. Я сподіваюся, що вони обламають зуби об нас", - сказав військовослужбовець 79-ї ОДШБр Олександр Соколенко з позивним "Блогер".
Військовий додав, що часто мотивацією окупантів воювати проти України є високі зарплати в загарбницькій армії.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Спостережний пост".
Нагадаємо, в Україні в засекреченому місці показали унікальну зброю, яка впливає на фронт.
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