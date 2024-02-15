"Документы готовь и торбу": Курськ і Бєлгород горять після вибухів, росіяни пакують валізи

Що трапилося на Росії і куди ще дотягнулося ГУР МО – в ексклюзиві TSN.ua.

"Цезар Куніков" – не єдина валентинка для окупантів. Після успішної атаки ГУР та ЗСУ в Чорному морі, щось спалахнуло і в Курській області, росіяни виють, що це все Україна. Креативні українці продовжують клепати меми про затоплення корабля, а розвідники зізналися, що ще вразили напередодні Дня закоханих. Тож, що трапилося на Росії і куди ще дотягнулося ГУР МО – в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Спекотний ранок на Росії

Горить-палає на Росії. Про те, що коїться щось неладне, в ніч проти 15 лютого росіян попередив губернатор Курської області Роман Старовойт. Ну, як попередив, довелося визнати, що щось палає, а крайніми зробив українські безпілотники. Хоча спочатку вказувалося, що причина такого займання невідома.

"В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие", – сказав губернатор.

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Але зберегти спокій росіянам не вдалося, почали готувати документи і торби.

Та й панікувати було чого, бо палало гарно. Гасять і досі.

Росіяни скиглять!

Зазначимо, що Україна офіційно відповідальність за атаку не визнавала, отож звинувачувати губернатори можуть кого хочуть і скільки хочуть.

А росіяни тим часом не можуть збагнути, як так сталося, що загорілася нафтобаза, скиглять, що треба заборонити використання безпілотників:

Там кто-то наводит на нефтебазы их?

БПЛА как вооружение должны быть ограничены в применении в военных конфликтах, их применение надо как-то регламентировать, нормировать на глобальном уровне, уже достаточно случаев было, когда такими птичками воздушное пространство России нарушалось.

Надо уже давно определиться с методами применения беспилотников и закрепить их на международном уровне, чтобы избежать инцидентов

Беспилотники должны быть запрещены во всем мире и регламентированы на международном уровне, чтобы не было

А две цистерны с топливом полыхают. Это так сбили?

А ще росіяни підозрюють, що від них щось приховують, бо, виявляється, подібні загоряння були, але по тєліку не сказали про це:

А вот в Клинцах у нас подорвали нефтебазу, а новости не было.

Думаю, надо дождаться, пока официально объяснят, почему подобное вообще произошло. А то гадать можно долго.

Ну, раз новости не было, значит и подрыва не было.

Валентинка Буданова для Путіна

До слова, по тєліку ж не показують життя простих росіян, а а ось який має вигляд Курський район у звичайному житті: тут і безпілотників не треба, й вибухів, росіяни все роблять самі. Тим часом українці все ще не можуть натішитися з валентинки Буданова Путіну 14 лютого у тимчасово окупованому Криму. Цю спецоперацію провели ЗСУ спільно з українськими розвідниками і відправили на дно великий десантний корабель “Цезар Куніков”, мало того, що це сталося символічно 14 лютого у день закоханих, що українці розцінили як валентинку від Буданова так це ще й день смерті офіцера, на честь якого так обізвали корабель.

Наступний корабель вже чекає, коли піде на дно!

До речі, ми ні на що не натякаємо, але “Калібри”, які 15 лютого вранці випустили росіяни по Україні, летіли з корабля, названого на честь Макарова Степана Йосиповича - кораблебудівельника. А от помер цей Степан Йосипович 13 квітня, тому чекаємо. Росіяни так бояться, що влуплять і по ньому, що відганяють його у порт Новоросійська, ближче чомусь підійти бояться.

До слова, кажуть, що від 2016 року цим судном керує колишній український військовий, уродженець Вінниччини, військовий злочинець і колаборант із росії капітан 1 рангу Григорій Бреєв, який 2014 року зрадив українську військову присягу та склав присягу ЗС РФ. А в червні 2022 року слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили колишньому українському військовому про підозру у державній зраді. В ДБР повідомляють, що Бреєв повернувся до Українив 2022 році. Під час повномасштабного російського вторгнення саме він безпосередньо керував пусками крилатих ракет "Калібр" із свого фрегата по цивільних об'єктах в Україні, зокрема по Миколаєву та Одесі, та продовжує робити це зараз. А як думаєте, скільки коштує така зрада?

І поки у росіян мокріють штани, хто стане наступним, креативні українці підривають мережу мемами про знищеного “Цезаря Кунікова”. Мало того, що назва, скажімо так, специфічна, що так і натякає на 14 лютого, так ще й українці припустили, що все почалося з того, що Маріанна Буданова попросила чоловіка приготувати на вечір Цезар, а той її просто трішечки не так зрозумів. Хтось жартує, що цезар вже не той. А валентинки із палаючим "Куніковим" були у топі, адже на відео, яким поділилися розвідники видно, як вибухає корабель.

Що вигадали українці?

Теж розтягнули на меми. Наприклад, "Любов – це дивитися, як горять російські військові кораблі", а от – "Кунікова" зустрічає крейсер "Москва", і як ВДК у сердечках йде на дно. Словом, фантазія добряче розігралася.

До речі, це не усі сюрпризи від ГУР: як з’ясувалося, напередодні, 13 лютого розвідники мінуснули російську радіолокаційну станцію разом з її обслуговувальним персоналом й поділилися, як це було.

Зазначається, що вказана станція здатна виявляти об’єкти на гранично малих висотах, визначати їхні трасові характеристики та передавати координати й параметри руху цілі на систему управління ППО. Дальність виявлення ― до 150 км. Внаслідок вогневого ураження російська "Каста-2Е2" виведена з ладу, а обслуга РЛС зазнала втрат. До удару українських розвідників радіолокаційний комплекс ворога здійснював моніторинг повітря над Харківською, Сумською областями України, а також над Бєлгородською та, ймовірно, Курською та Воронезькою областями рф.

Тим часом неспокійно у Бєлгороді: у місті прогриміла серія вибухів та були влучання. За даними пропагандистських пабліків, загинуло щонайменше шестеро людей, ще щонайменше 10 постраждали.

У мінубивств РФ вже відзвітували про збиття начебто 14 реактивних снарядів.

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