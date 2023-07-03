Долар більше не дешевшає: чи варто чекати на зростання курсу валют у липні

Прогноз курсу валют на літо. Чого чекати від долара у липні 2023 року – у новому щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Для українців готівковий долар давно став надійним способом уберегти заощадження від знецінення. І це працювало: ті, хто тримав заначку у валютному кеші, добре заробили спочатку у 1998 році, коли долар подорожчав удвічі, до 4 грн, далі у 2008 році, коли гривня знецінилася з 5 до 8 грн/долар, потім у 2014-му, коли курс гривні обвалився більш ніж утричі, до 26 грн/долар, нарешті, у 2022-му, коли курс поступово зріс від 26 гривень до 42 грн/долар.

Але останнім часом схема почала давати збій: долар, куплений півроку тому за курсом 42 гривні, зараз коштує менше ніж 38 грн.

Що відбувається на валютному ринку, чи варто зараз вкладатися у валюту або, навпаки, краще її позбутися, поки не подешевшала ще більше, читайте у новому щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Щопонеділка ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від готівкового курсу на прийдешньому тижні;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та керівник аналітичного відділу Міжнародної академії біржової торгівлі Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку

За інформацією спеціалізованих сайтів, таких як finance.ua та minfin.com.ua, курс готівкової гривні до долара стабілізувався у середині червня, до того валюта повільно дешевшала. Від початку нинішнього року курс знизився з 41,7 до 37,4 грн/долар. А максимально дорогим готівковий долар був 19 вересня 2022 року – у середньому 42,75 грн. Тобто гривня зміцнилася від вересня минулого року більше ніж на 5 грн або на 14%.

На "білому ринку", це банки та ПОВ (пункти обміну валют), курс зараз перебуває у коридорі 37,30-37,40 грн/долар у продажі та 36,65-36,80 у покупці. Валюта на продаж є як у касах банків, так і в обмінних пунктах.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, почався помітний висхідний тренд курсу продажу. Від середини червня курс продажу зріс на 15 копійок, з 37,13 до 37,28. А от курс купівлі був волатильним (із значними швидкими коливаннями вгору-вниз). Щоденні коливання нагадували синусоїду з мінімальним значенням 36,90 грн/долар і максимальним 37,15 грн/долар.

Як пояснив Олександр Охріменко, коливання курсу у "нелегалів" завжди значніші, ніж у банках та ПОВ, бо більшою мірою залежать від співвідношення попиту і пропозиції.

"Фінансові спекулянти реагують миттєво, адже від цього залежить їхній заробіток", – додав експерт.

Коливання курсу у "нелегалів" завжди значніші, ніж у банках та ПО. / Фото: Associated Press

Також Охріменко говорить, що майже завжди на нелегальному ринку курс продажу валюти завжди нижчий, а курс покупки завжди вищий, ніж на офіціальному ринку, хоча траплялися й короткочасні винятки.

Офіційний курс Національного банку стабільний уже майже рік і становить 36,56 грн/долар. Офіційний курс євро змінюється але ненабагато – у межах 40 копійок (1%) і залежить від співвідношення пари евро/долар. Зараз воно складає 1,09 долара за євро, хоча у жовтні 2022 року між валютами був паритет: за 1 евро давали 1 долар.

На понеділок, 3 липня, НБУ встановив курс 39,70 грн/євро (-30 коп. у порівнянні з 30 червня).

Нагадаємо: регулятор востаннє змінив курс національної валюти 21 липня 2022 року, девальвувавши гривню на 25%, до 36,56 грн. До того курс також був стабільним і становив 29,25 грн/долар.

Чого очікувати на прийдешньому тижні

Усі експерти одностайні: значних коливань курсу валют поки не буде.

Олег Пендзин відзначив, що Нацбанк зараз тримає під контролем як безготівковий, так і готівковий ринок.

"Завдяки зарубіжній фінансовій допомозі, регулятор, незважаючи на війну зумів збільшити золотовалютні резерви (ЗВР) до 39,5 млрд доларів, це максимум за останні 11 років", – розповів нам Олег Пендзин.

Експерт нагадав, що рік тому обсяг ЗВР був меншим майже вдвічі – 21 млрд доларів.

"Україну завалили валютою, тому говорити про девальвацію гривні не можна. Але й ревальвації, тобто зниження, не буде, поки Нацбанк тримає стабільним офіційний курс", – додав Олександр Охріменко.

Андрій Шевчишин звернув увагу на те, що разом із припиненням падіння курсу готівкового долара розширився спред (різниця між курсами покупки та продажу). Це, на його думку, є додатковим показником того, що долар перестане дешевшати.

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів з цього приводу різні.

Олег Пендзин вважає: короткострокові інвестиції у гривню зараз вигідніші, ніж у долар.

"Нині банки дають відсотки по депозитах на рівні 16-18% річних при прогнозованій річній інфляції у 15%. Тому, відкривши короткостроковий депозит на три місяці, який за бажання, можна буде продовжити, вдасться, як мінімум, зберегти заощадження від знецінювання, а то й трохи заробити", – аргументував Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин навпаки, вважає, що зараз треба купувати долари, поки вони дешеві. На його думку, на початку осені можлива чергова зміна Нацбанком офіційного курсу гривні до долара, тобто її девальвація. За оцінкою Шевчишина, офіційний курс може зрости з нинішніх 36,56 грн/долар до 40-41. Якщо так станеться, то очевидно, що ті, хто зараз вклався у валюту, опиняться у виграші.

А от Олександр Охріменко пропонує ризикнути і інвестувати не в долари, а в євро.

"Купувати долари варто, якщо ви плануєте зберігати їх тривалий час – рік і більше. А купувати, щоб через кілька місяців продати і на цьому заробити не вийде, – аналізує експерт. – Інвестиції у готівковий євро перспективніші, адже зарубіжні фінансові аналітики очікують у цьому році на девальвацію долара до евро. Тобто евро подорожчає і на його продажі можна буде щось заробити".

Нагадаємо, раніше економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ у коментарі ТСН.ua спрогнозував, яким буде курс долара в Україні після війни.

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