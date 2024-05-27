Долар буде по 90: що відбувається з курсом валют і який історичний рекорд вже встановлено

Долар по 50, 60, 90? Американська валюта вчергове б’є рекорди. Курс вже перевалив за 40-к гривень за долар. І навіть впритул наблизився до 41. Євро не відстає і теж стрімко зростає. Минулого тижня не було навіть найменших коливань вниз — лише вгору і вгору. А от гривня за тиждень втратила майже 50 копійок.

Чого очікувати далі, чи варто вкладати кошти у валюту, чи є більш прибутковий спосіб заробити? Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Долар б’є рекорди

З наближенням літа долар почав швидко дорожчати, хоча, зазвичай, бувало навпаки. За минулий тиждень на готівковому ринку американська валюта подолала позначку у 40 грн за долар. Ба більше, вона наблизилась до 41 грн. Гривня в свою чергу дешевшала весь минулий тиждень і втратила 50 копійок.

Нацбанк оновив історичні рекорди офіційного курсу валют. Виявилось, що ніколи ще гривня не коштувала так дешево, як нині. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, середній курс долара з понеділка, 20 травня, по п’ятницю, 24 травня, збільшився до 40 гривень 39 копійок за долар у продажу (це +47 копійок). Курс купівлі підвищився до 39 гривень 87 копійок (це +48 коп.). Вихідними курс стабілізувався і на неділю, 26 травня, зафіксувався на рівні 40 гривень 40 копійок і 39 гривень 87 копійок за долар відповідно. Найнижча ціна продажу долара була 40 гривень 20 копійок за долар (це +65 копійок за тиждень), найвища – 40,60 за долар (це +50 коп.). Максимальна ціна купівлі долара була 40 гривень 15 копійок за долар (+50 коп. за тиждень).

Що по євро?

Євро за тиждень впритул наблизився у продажі до позначки 44 гривні, а у купівлі перетнув 43гривні. На неділю, 26 травня, середній курс продажу становив 43,87 за євро (це + 51 копійка за тиждень), курс купівлі 43,19 за євро (це +49 коп.).

Тіньовий ринок валюти

На нелегальному ринку, за даними сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс долара у продажу плавно збільшився з понеділка по п’ятницю до 40 гривень 36 копійок (це +41 копійка). У купівлі курс коливався то вгору, то вниз від 38,07 до 39,74 за долар у залежності від пропозиції і попиту, тобто розкид був у межах гривні сімдесяти.

За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, тіньовий ринок завжди дуже волатильний (швидко міняється у протилежних напрямках), адже міняйли не люблять переплачувати, і навпаки, хочуть максимально заробити на тих, кому дуже потрібно продати чи купити значну кількість валюти. На неділю, 26 травня, середній курс продажу був 40,45 за долар, курс купівлі 39,50 за долар. Тобто за тиждень долар на нелегальному ринку додав 50 копійок у продажу і 48 копійок у купівлі. А от євро у тіньовиків зростав як у продажу, так і в купівлі, за тиждень він подорожчав відповідно до 44 гривень 2 копійок (це +6 копійка) і 43 гривень 78 копійок (тобто +58 копійок).

“На зростання курсу мала додатковий вплив оголошена НБУ в середині травня валютна лібералізація, тобто дозвіл нерезидентам виводити дивіденди, які було конвертовано у долари та євро”, — зазначив Охріменко.

Примітно, що Нацбанк минулого тижня поміняв курсову політику. Курс як долара, так і євро не знижувався, як це було тижнем раніше, а зростав, причому так швидко, що оновив історичні максимуми. У понеділок, 27 травня, долар уперше в історії став офіційно коштувати понад 40 гривень. А точніше 40 гривень 12 копійок за долар (+69 копійок за тиждень), а євровалюта — 43,49 грн/євро (це +74 коп.).

Долар vs євро: хто кого?

Співвідношення долар/євро залишилось на рівні 1 долара 85 центів за євро. Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин відзначив, що регулятор поки не перешкоджає девальвації гривні, але почав “затискати” готівковий ринок, зокрема обмежив обсяги карткових переведень сумою у 100 тис. грн і кількістю не більше 30 на місяць. На його думку, це вдарить по тіньовому бізнесу, зокрема, ігровому. Але Нацбанк не девальвує гривню понад 41-ну грн/долар, вважає експерт.

Чого очікувати від курсу валют?

Експерти прогнозують, що поточного тижня гривня продовжить дешевшати, хоча про перетин позначки у 41 гривню за долар поки не йдеться. Девальвації гривні сприятимуть нові чинники, які переважать фінансову підтримку з боку західних партнерів. Як пояснив Олег Пендзин, почали негативно діяти наслідки піврічної затримки військової допомоги Україні з боку США.

“Фінансова логіка проста: замість виплати грошового утримання військовим, влада України була змушена купувати зброю і набої для стримування російської навали. У держбюджеті утворилась "дірка" у 200 млрд грн, для "латання" якої потрібні додаткові кошти, бо західну допомогу використовувати для цього ми не можемо. Тому влада готує збільшення податків, зокрема, ПДВ та військового збору. Це призведе до зростання інфляції, бо за все заплатить споживач. Ринок уже відреагував: попит на валюту зростає, тому на поточному тижні матимемо висхідний тренд, готівковий долар подорожчає вище 40,50 грн у продажу. Те, що Нацбанк встановив офіційний курс понад 40 грн за долар, прискорить тренд на падіння гривні”, — розповів Олег Пендзин.

З цим згоден і фінансовий аналітик Андрій Шевчишин: “Курс понад 40 грн/долар наразі вигідний державі. Збільшити надходження до держбюджету від зовнішньоекономічної діяльності та номінованих у валюті зборів потрібно, нерезидентам валюту під дивіденди та для виплати відсотків за зовнішніми кредитами дорожче продати потрібно. Імпорт гальмувати треба. Можна ще знайти причини. Але в "гнучкому управлінні" курсом лише НБУ ставить фінальну крапку у виборі тенденції та точки зупинки”.

Ба більше, трохи раніше Шевчишин взагалі прогнозував захмарний курс валют, який не на жарт занепокоїв суспільство: “Загалом же базовий сценарій розвитку подій передбачає подальшу девальвацію гривні. Під кінець року ми можемо мати 50 гривень за долар та більше. Все залежатиме від масштабів емісії та обсягів зовнішньої допомоги. Негативний сценарій передбачає, зокрема, девальвацію гривні до 80-90 гривень за долар. Позитивний сценарій: гривня може втриматись на рівні 40-45 за долар. А за позитивного інвестиційного клімату вже наступного року гривня може навіть ревальвувати. На жаль, це дуже оптимістичний сценарій і далекий від базового”.

Олександр Охріменко більш оптимістичний. На його думку, попит на валюту скоро піде на спад, а разом із ним здешевшає і долар: “Варто зачекати кілька тижнів — і знову матимемо курс на готівковому ринку нижчим 40 грн/долар”.

Продавати чи купувати валюту

Експерти визнають, що гривня поступово втрачає привабливість як засіб для отримання прибутку. Однак, проблем для паніки нема. Олег Пендзин підрахував, що при нинішньому середньому курсу купівлі долара гривневі депозити практично досягли паритету з інвестиціями у готівкову валюту. Тому він радить не відкривати нові депозити у гривні, а звернути увагу на державні цінні папери — гривневі облігації внутрішньої держпозики (ОВДП), які мають вищу дохідність.

“З наявними короткостроковими депозитами почекаємо ще місяць”, — зазначив Пендзин.

Тим, хто бажає заробити на нинішньому швидкому зростанні курсу долара, Олександр Охріменко пропонує ризикнути: продати валюту тепер на максимумі курсу, а за якийсь час купити її дешевше. Орієнтовно у середні червня, коли курс буде знижуватись.

“Певний ризик наявний, але на валютній готівці, купленій півроку тому по 36 грн/долар, можна тепер заробити чотири гривні на кожному доларі, у перерахунку це 22% річних, більше ніж на депозитах і ОВДП. Але можна і програти, якщо мій прогноз не справдиться, і долар не подешевшає. Тому обережним людям варто лише спостерігати за ситуацією”, — сказав Охріменко.

А от фінансовий аналітик Андрій Шевчишин радить придбати долари або євро, бо потенціал для девальвації гривні до 41-ї за долар залишається, тому купівля валюти у будь-якому разі не буде збитковою.

Курс валют на 27 травня 2024 року

І наостанок зазначимо, що курс долара до гривні в банках України у понеділок, 27 травня, зріс на 20 копійок — до 40,45 за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,90 за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні зріс також на 20 копійок і складає 43,90 за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,25 за євро. У валютних обмінниках Києва долар 27 травня подорожчав на 23 копійки і складає 40 гривень 49 копійок в середньому. Продати долар можна за 40 гривень 40 копійок. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 30 копійок і складає 44,05 за євро, курс продажу — 43,90 за євро.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДОЛАР БУДЕ ПО 50-60-90 гривень?! Історичний рекорд! Курс валют в Україні шокує!

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