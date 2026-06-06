Долар і євро можуть стрімко здорожчати: економісти ошелешили курсом валют в Україні

Курс валют в Україні / © ТСН.ua

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Фінансові аналітики оприлюднили детальні прогнози щодо динаміки курсу іноземної валюти в Україні.

Частина експертів прогнозує поступове, але впевнене просідання національної валюти через планову стратегію Національного банку, тоді як інші аналітики наголошують на історичних літніх тенденціях, які зазвичай сприяють посиленню позицій гривні на тлі зниження ділової активності та падіння критичного імпорту.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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Чого очікувати від курсу валют у червні

Економічний експерт Олег Пендзин переконаний, що протягом червня на українців чекає помірна, але стабільна девальвація національної валюти:

За його оцінками, готівковий долар впевнено рухатиметься вгору, наближаючись до психологічної позначки у 45 гривень у касах продажу. Аналітик припускає, що під кінець місяця деякі банківські установи в індивідуальному порядку можуть виставляти цінники на продаж навіть вище цього рівня, проте таке явище матиме поодинокий характер і не переросте в загальну систему. Головним рушієм такого процесу Олег Пендзин називає свідому монетарну політику Національного банку України.

Регулятор прагне скористатися сезонним фактором літнього уповільнення інфляції, щоб плавно девальвувати гривню та сформувати так званий «запас міцності» курсу на осінній період, коли інфляційні ризики традиційно зростають. Експерт нагадує, що влітку темпи зростання цін у країні природно гальмуються за рахунок суттєвого здешевлення плодоовочевої продукції, яєць та молочних товарів, а також через значне скорочення обсягів критичного імпорту, зокрема природного газу для опалювального сезону.

Три сценарії розвитку подій на червневому валютному ринку

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин підійшов до оцінки ситуації комплексно, розробивши базовий, оптимістичний та негативний варіанти розвитку ринкових подій.

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У межах базового, який є найбільш вірогідним сценарієм, експерт спирається на глибокий історичний аналіз українського фінансового ринку за останні 26 років. Статистика свідчить, що червень є традиційним місяцем зміцнення гривні завдяки сезонному фактору та спаду загальної ділової активності. У 21 випадку з 26 національна валюта посилювалася в середньому на 0,9 відсотка, продемонструвавши історичний максимум зміцнення на 4,2 відсотка у 2008 році. Лише у п'яти випадках зафіксовано червневу девальвацію в середньому на 0,6 відсотка з максимальним падінням на 1,4 відсотка у 2003 році.

З огляду на позитивні очікування щодо відновлення ритмічного зовнішнього фінансування, жорстку позицію Національного банку України щодо підтримки привабливості гривневих активів та за умови відсутності критичних безпекових шоків на фронті, базовий сценарій передбачає перебування американської валюти в діапазоні від 44 до 45 гривень за долар, а європейської — в межах від 51 до 51,90 гривні за євро.

Оптимістичний сценарій може відкрити вікно можливостей для відкату курсу до позначки 43,5 гривні за долар. Це стане реальністю у випадку стрімкого зміцнення євро на глобальних світових майданчиках, а також за умови активних дій НБУ на зміцнення гривні, підкріплених масованими міжнародними валютними надходженнями та зниженням загальних безпекових ризиків для держави.

Песимістичний сценарій розглядається як альтернативний та малоймовірний через тотальний і жорсткий контроль над міжбанком з боку регулятора, що унеможливлює штучне розхитування ситуації спекулянтами. Він може актуалізуватися лише у разі затримок із уже затвердженою фінансовою допомогою від Європейського союзу. Проте навіть за такого розвитку подій падіння гривні буде незначним — у межах 1 відсотка або на 45–50 копійок. У такому випадку офіційний курс Нацбанку зафіксується на рівні 44,80–44,85 гривні за долар, а ринковий готівковий курс в обмінниках коливатиметься у межах 45,30–45,50 гривні.

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