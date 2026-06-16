Долар та євро стрімко дорожчають: економісти пояснили, чи варто купувати іноземну валюту зараз

Експерти дали поради, як краще зберігати заощадження / © ТСН.ua

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В Україні здорожчала іноземна валюта. Поки одні поспішають до найближчих обмінників, аби перевести вільні кошти в американську валюту, провідні фінансові аналітики закликають не піддаватися емоціям.

На основі точних математичних розрахунків експерти довели: попри чергове здорожчання долара, класичні гривневі інструменти досі залишаються значно прибутковішими, ніж купівля готівкової валюти.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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Як краще інвестувати: поради економіста

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин провів детальний фінансовий розрахунок для умовних інвестицій у розмірі 10 тисяч гривень. За його математичною моделлю, якщо громадянин ще у січні 2026 року придбав на цю суму готівкову валюту за курсом 42 грн/долар, то на кінець поточного року його ймовірний чистий прибуток становитиме лише 9% річних (або 905 гривень). Цей сценарій справдиться за умови, що у грудні прогнозований курс купівлі американського долара банками буде не нижчим за 45,8 грн/долар.

Водночас офіційні гривневі інструменти внутрішнього ринку демонструють набагато кращу динаміку:

Банківський депозит: відкриття вкладу під середньоринкові 13,8% річних дозволить гарантовано отримати чистими 1110 гривень прибутку з тієї ж суми;

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП): інвестування у державні цінні папери під 15,3% річних принесе власнику найбільший чистий дохід — 1530 гривень (причому цей прибуток, на відміну від депозитів, додатково не оподатковується).

“Звичайна готівкова валюта «під матрацом» зможе зрівнятися за рівнем реальної дохідності з державними облігаціями (ОВДП) лише за однієї умови — якщо у грудні українські банки купуватимуть у населення долар щонайменше по 48,5 гривень за одиницю, а курс продажу в обмінниках при цьому становитиме близько 49 грн/долар. Однаковою з банківським депозитом дохідність долара буде при курсі купівлі фінустановами на рівні 46,7 грн/долар (курс продажу — 47,2–47,3 грн/долар). Наголошу: настільки високих і песимістичних курсів американської валюти у поточному 2026 році я особисто не прогнозую. Тому гривня тримає лідерство», — вважає Олег Пензин.

Стратегія регулярних інвестицій та доступність 24/7

Зі свого боку фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що купівлю валюти не варто розглядати як інструмент для швидкого спекулятивного збагачення, оскільки точно передбачити чи вгадати короткострокові стрибки та коливання ринку практично неможливо. Натомість тривале та регулярне інвестування у готівкові долари чи євро вже починає приносити свої перші солодкі плоди тим, хто діє системно.

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Експерт наголошує на важливості гнучкої фінансової політики: поступове, але регулярне придбання невеликих сум готівкової валюти на всі вільні кошти рано чи пізно обов’язково дасть свій позитивний результат.

«Зараз для громадян найрозумніше — це просто дочекатися моменту, коли на ринку розпочнеться помітний тренд на подешевшання долара, або принаймні стане цілком очевидно, що курс надійно зафіксувався на новому стабільному рівні. І вже тоді продовжувати планомірно купувати валюту. Підкреслю: це класична гра вдовгу — на 1–2 роки і навіть більше. Головна мета такої стратегії — не миттєвий заробіток, а надійне збереження капіталу від будь-яких можливих геополітичних ризиків. Величезним плюсом готівки також є її абсолютна доступність для власника у режимі 24/7 у будь-якій критичній ситуації», — каже Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик.

Золоте правило ринку: порада Андрія Забловського

Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський закликає українців не поспішати з різкими фінансовими рухами прямо зараз, а взяти вимушену грошову паузу принаймні на один найближчий тиждень. Цей час необхідний для того, щоб ринок заспокоївся, а загальні довгострокові курсові тренди стали більш зрозумілими та прозорими.

Економіст нагадує про головне і загальновідоме правило будь-якого інвестора, яке допомагає вберегти капітал від прикрих втрат під час штучного ажіотажу.

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«Потрібно подивитися на поведінку валютного ринку найближчими днями. Якщо національна гривня припинить своє падіння і більше не дешевшатиме — можна абсолютно спокійно і купувати, і продавати валюту за поточною ціною. Якщо ж гривня продовжуватиме стрімко знецінюватися — від купівлі доларів варто категорично утриматися. Це залізне загальновідоме правило: на самому піку підйому курсу нічого купувати не варто, адже ви ризикуєте придбати актив за завищеною ціною прямо перед його логічним відкатом назад», — каже Андрій Забловський, економіст.

Більше читайте у матеріалі: Курс валют в Україні: підступний удар долара — уже вище 45 грн, експерти шокували розбіжністю прогнозів

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