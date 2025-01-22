Долари в кабінеті головного психіатра ЗСУ Друзя “створив” штучний інтелект — адвокат

Адвокат підозрюваного стверджує, що за допомогою цього "малюнка" хтось намагається психологічно тиснути на громадян України та на суд.

У середу, 22 січня, під час судового засідання, на якому обирається запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 1 мільйон доларів, адвокат Володимир Клочков заявив, що під час обшуку в кабінеті його підзахисного не було знайдено “жодного долара”.

Про це повідомила із зали судових засідань Шевченківського районного суду міста Києва кореспондента ТСН Ірина Маркевич.

“Я бачив, як в кабінеті мого клієнта намагаються знайти хоч щось — нічого не було. Не було знайдено жодного долара”, — стверджував адвокат Олега Друзя.

За його словами, фотографія з кабінету його підзахисного, яку було поширено пресслужбою СБУ, доповнена малюнком, створеним за допомогою штучного інтелекту.

Результат проведених обшуків

“Якщо придивитися — це зроблено за допомогою штучного інтелекту. Це так званий діпфейк, про який я нещодавно казав у своєму ТікТоці”, — запевняє адвокат.

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За словами Володимира Клочкова, за допомогою цього "малюнка" хтось намагається психологічно тиснути на громадян України та на суд і "повністю ігноруючи презумпцію невинуватості, вказати на те, що мій клієнт злочинець".

Нагадаємо, головного психіатра ЗСУ затримала Служба безпеки України. Він є заступником голови Центральної ВЛК і саме він ухвалював рішення щодо придатності військових до проходження служби. За час повномасштабного вторгнення ця особа збагатилася на мільйон доларів. Чоловік придбав кілька елітних авто та купу об’єктів нерухомості.

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