Долітає до Києва за 3 хвилини і може рознести будинок вщент: Жданов розповів про російську ракету "Циркон"

Росія випустила дві балістичні ракети по Києву 25 березня. За попередньою інформацією, вдруге від початку війни було застосовано “Циркон”. Цілі збила протиповітряна оборона, втім уламки завдали значних руйнувань.

У Повітряних силах попередили, що в столиці тепер почастішають повітряні тривоги через те, що РФ почала застосовувати ці ракети. Якщо раніше під час загрози балістики з Криму на мапі червоніли переважно південні регіони, то тепер вона ставатиме червоною від Півдня і аж до Києва та Півночі.

Що відомо про російські ракети “Циркон”, скільки їх може бути в Росії та чим вони небезпечні, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Ракета “Циркон”: характеристики

За словами Олега Жданова, “Циркон” — найзагадковіша ракета у Збройних силах Російської Федерації на сьогодні. Це протикорабельна ракета, фактично модернізована П-800 “Онікс”.

“Від самого початку вона була морського базування, на кораблях і на підводних човнах. Потім РФ, модернізуючи цю ракету, почала розробляти комплекс “Утес”, пускову установку під цей контейнер — “Утес-100”, ще його називали “сотка”. Також ракета може застосовуватися стаціонарним протикарабельним комплексом “Бастіон”, — розповів військовий експерт.

Важить 400 кг і летить 9000 км/год

Під час модернізації Росія збільшила вагу головної частини ракети до 300-400 кілограмів, а також її швидкість.

“Вони називають цю ракету гіперзвуковою. Вона має розвивати швидкість до 10 махів, долати близько 9000 км/год”, — розповів військовий експерт.

Станом на сьогодні ракета “Циркон” остаточно не пройшла державні випробування в Росії. Втім вона вже прийнята на озброєння.

“І це вже другий випадок застосування “Циркону”, перший був у лютому. Ракет в РФ може бути декілька десятків. Немає сьогодні інформації, що якесь підприємство розробило їх серійне виробництво. У них є низка зразків, які були науково-дослідними для проведення випробувань. Тому й немає остаточних тактико-технічних характеристик”, — каже Олег Жданов.

Точна дальність застосування ракети, за словами військового експерта, також точно невідома.

“Спочатку казали, що від 500 кілометрів, потім казали 600, а зараз деякі джерела в Росії кажуть, що 1000. Єдине, що можна точно сказати, що вона надзвукова. Стосовно гіперзвукової, може вона як “Кинджал” на деяких ділянках траєкторії і розганяється до гіперзвукової швидкості, але це неможливо встановити просто спостереженням. Вона надзвукова, але факт того, що Patriot може її збивати, говорить, що тут нічого особливого немає”, — розповів Олег Жданов.

Долітає до Києва за 3 хвилини

Він каже, що велика проблема — це підльотний час “Циркону”. При надзвуковій швидкості до Києва ракета долітає за 3-3,5 хвилини з території Криму.

“Ми достовірно не знаємо, звідки її пускають — з кораблів в акваторії Чорного моря, з російського підводного човна чи з материка комплексом “Утес”. Ще зауважу, що Patriot може збивати цілі на швидкості не більше 2100 кілометрів на годину — дві швидкості маха. Якщо Patriot її збиває, значить вона летить із меншою швидкістю”, — пояснив Олег Жданов.

Більша і небезпечніша ніж “Кинджал”

Військовий експерт каже, що ракета “Циркон” більша і небезпечніша ніж “Кинджал”.

“Вона повинна розганятися з більшою швидкістю. І якщо в ній 400 кілограм тротилу, то це на 100 більше, ніж у “Кинджалі”. Ліпше вона тим, що вона нова і ми достеменно не знаємо ні тактико-технічних характеристик, ні особливостей властивостей. От зараз є збиті блоки ракети, ми будемо їх вивчати і робити собі якусь уявну картину, що собою ця ракета являє”, — розповів Олег Жданов.

Може перетворити будинок на щебінь

Ракета “Циркон” високоточна, каже військовий експерт. Вона має колове відхилення від розрахункової точки прицілювання 10-20 метрів.

Олег Жданов пояснив, чому попри те, що ракети збили над Києвом, вони завдали значних руйнувань. Справа в тому, як її збиває комплекс Patriot.

“Він застосовує ракету, яку ще називають “летюча колода”. Це болванка, у неї немає вибухової речовини. Вона збиває балістичну ракету з курсу, щоб вона не влучила в ціль. Patriot гарантовано влучає в цю балістичну ракету, якщо вистачає часу на реагування. Але тут два сценарії: або йде руйнування ракети в повітрі і вона вибухає — це найліпший варіант, адже тоді незначні уламки падають на землю”, — розповів військовий експерт.

Другий сценарій, за його словами, трапляється частіше — відбувається часткове руйнування ракети в повітрі, головна частина падає на землю і вибухає.

“Тоді ми бачимо такі важкі наслідки. Але вона падає не туди, куди повинна була летіти, її збили з траєкторії”, — пояснив Олег Жданов.

Військовий експерт каже, що у разі влучання “Циркону” в ціль, радіус суцільного руйнування може складати до 500 метрів.

“Суцільного, вона перетворить на щебінь будинок, якщо вона влучить у нього. Якщо вона входить в будівлю, то встигає долетіти майже до підвалу. Якщо будівля п’ять-дев’ять поверхів, вона вибухне в підвалі і будинок просто вщент розлетиться. Якщо це сучасна будівля з моноліт-каркасною основою, вона може пробити декілька поверхів і рознести поверх, на якому вибухне”, — розповів Олег Жданов.

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