Доля карантину, щеплення українців та переваги для вакцинованих: Кузін розповів про ситуацію з COVID

Ситуацію з коронавірусом в Україні називають стабільною.

В Україні вже кілька тижнів поспіль зменшується захворюваність на коронавірус. Ситуацію з COVID-19 в країні в Міністерстві охорони здоров'я називають стабільною. Відомство хоче подовжити карантинні обмеження влітку, але трохи скорегувати його, розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з 1+1".

ТСН.ua зібрав головні тези нового санлікаря України про ситуацію з коронавірусом та вакцинацію українців.

Карантин в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я преконані, що адаптивний карантин в Україні, який діє до 30 червня, варто подовжувати надалі. Утім, обмеження варто скоригувати.

"Зараз багато країн пом'якшують обмеження, але жодна не знімає їх повністю. Принаймні, у нас залишатиметься масковий режим у приміщеннях і соціальна дистанція навіть, якщо більшість заходів, спрямованих на протидію коронавірусу, будуть скасовані", - наголосив Кузін.

Нова хвиля коронавірусу

До кінця літа МОЗ планує вакцинувати близько п'яти мільйонів громадян. Утім, уникнути чергової хвилі коронавірусу восени навряд чи вдасться.

"ГРВІ переважно з'являються наприкінці осені та на початку зими. Сподіваємося, що ця хвиля буде мінімальною - не такою, як восени минулого року. Це може бути за рахунок того, що є частина людей, які вже перехворіли, а інша частина - вакцинована", - розповів санлікар.

Щеплення українців від COVID-19

Станом на 10 червня в Україні від коронавірусу вакцинували 1 545 019 осіб. До кінця літа міністерство хоче щепити п'ять мільйонів українців. До слова, в центрах вакцинації, які запрацювали в різних регіонах України, поки що вакцинують китайським CoronaVac. За словами Кузіна, закупівля американського препарату Pfizer поки для всіх не передбачена. Утім, вже у другій половині літа чекають на нову поставку вакцини цієї компанії.

"Наступні раунди будуть відкореговані залежно від постачання вакцини. Зараз ставимо максимально амбіційні плани", - сказав представник МОЗ.

За словами Кузіна, всі вакцини, які зараз використовують в Україні, мають сертифікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це - AstraZeneca (Covishield), Sinovac Biotech, Pfizer-BioNTech.

Вакцинація від коронавірусу різними препаратами

Наразі в Україні змішування вакцини від коронавірусу не передбачають. Йдеться про те, що першу дозу робитимуть одним препаратом, а другу - іншим. Наприклад, якщо перший раз людинні ввели CoronaVac, то і другий - теж буде він.

"Якщо будуть рекомендації ЄС чи ВООЗ, то в країні є механізми, за яким ми можемо адаптувати це (змішування вакцин)", - розповів Ігор Кузін.

Центри масового щеплення

В Україні розгортають мережу центрів для масової вакцинації людей. Якщо спочатку їх було лише кілька у великих містах, то вже найближчим часом кількість сягне 30-40. У МОЗ наголошують, що такі центри відкривають, якщо є згода чи ініціатива місцевої влади. У такому разі міністерство допомагає відкрити його нормативно, документально, а також проводить відповідне навчання.

"У масових Центрах вакцинують препаратом CoronaVac. Потім ми зможемо провести ревакцинацію: людина зможе отримати другу дозу. Згодом будуть у масових центрах доступні вакцин: AstraZeneca і Pfizer", - підсумував головний Ігор Кузін.

Сертифікати вакцинації від COVID

Українці, які щепилися двома дозами препарату від коронавірусу, можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Їх можна використовувати для перетину державного кордону.

"Його можна отримати у сімейного лікаря, якщо ви пройшли весь курс вакцинації. Документ не захищається жодними QR-кодами", - розповів представник МОЗ.

ВІд 1 липня в застосунку "Дія" має запрацювати цифровий ковідний сертифікат. Він може бути на цифровому носії або в паперовому форматі. Його будуть застосовувати як всередині країни, так і за кордоном.

Як повідомлялося, 7 червня, Кабінет міністрів послабив карантинні обмеження в Україні: зняли обмеження щодо роботи закладів харчування. Зокрема, кафе, ресторани, інші заклади харчування зможуть працювати без часових обмежень, а також дозволено проведення бенкетів, корпоративів, майстер-класі, публічних подій тощо. Столики розміщуватимуться з дистанцією 1,5 м (раніше було 2 м). Заклади, що надають послуги з розміщення (наметові містечка, трейлерні парки, бунгало, кемпінги) зможуть працювати в усіх зонах, окрім червоної.

Державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, чи підтримує подовження карантинних обмежень

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