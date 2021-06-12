Доля "Північного потоку-2": про що домовляється у США очільник "Нафтогазу"

Цього тижня керівник "Нафтогазу" України провів низку зустрічей у Вашингтоні — Конгрес, Адміністрація президента, Державний департамент.

Сполучені Штати виділили Україні другу частину військової допомоги на суму в 150 мільйонів доларів.

Вона включатиме протиартилерійські радари, засоби радіоелектронної боротьби, технології боротьби з дронами, засоби захищеного зв‘язку та військово-медичної евакуації. Із початку військової російської агресії США надали Україні такої допомоги на 2,5 мільярди доларів і робитимуть це й надалі, йдеться в повідомленні Міністерства оборони США.

Агресія Росії в газовій сфері — також предмет активного обговорення. Цього тижня на слуханнях у Конгресі держсекретар Ентоні Блінкен пояснював, що Сполучені Штати робитимуть так, аби не дати Кремлю використати їхній новий газогін "Північний потік-2" проти України та Європи. Керівник українського "Нафтогазу" теж провів у Вашингтоні низку зустрічей із цього приводу.

Про це йдеться 12 червня у сюжеті ТСН.19:30.

Першу нитку "Північного потоку-2" напередодні почали заповнювати технічним газом. Другу обіцяють добудувати до вересня. Це ще не фінал — попереду випробування, а головне — сертифікація і введення в експлуатацію. Кремль оголосив про свою перемогу, коли США зняли санкції із німецької компанії-оператора проєкту. Втім цього тижня під час слухань у Конгресі держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен пояснив: наразі це не більше, аніж запрошення Німеччини до діалогу.

Перший раунд переговорів американських та німецьких експертів відбувся у Вашингтоні без участі України. Після цього офіційний Київ активізувався і прислав свого переговірника.

Новини світу: що буде з "Північним потоком-2" і чому очільник "Нафтогазу" Вітренко поїхав до США

Цього тижня керівник "Нафтогазу" України провів низку зустрічей у Вашингтоні — Конгрес, Адміністрація президента, Державний департамент. Юрій Вітренко запевняє — Україна сподівається, що "Північний потік-2" не буде введений в експлуатацію. Принаймні, робитиме усе від неї залежне до останнього.

План "А": "Північний потік-2" не буде добудовано і введено в експлуатацію. Санкції мають бути повернуті якщо не на етапі будівництва, то сертифікації. І це зробить російський газогін купою брухту на дні Балтійського моря. Саме на нього наразі розраховує Україна. Тому плану "Б" немає, стверджує керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко, і жодних перемовин про компенсації від втрати прибутків за транзит не веде. За його словами, Німеччина та США наразі не досягли порозуміння.

"Наскільки мені відомо, ні про що вони не домовилися. Одним з наших завдань було показати всім, що, по-перше, в принципі неправильно домовлятися за нашою спиною. А по-друге, немає легких варіантів, як можна зрадити інтереси України і зробити вигляд, що для всіх все добре. Ми показали, що це не так. І роз‘яснювальна робота була важливою", — зазначає Вітренко.

Втім Німеччина і США не полишають спроб домовлятися. Джо Байден і Ангела Меркель говоритимуть про "Північний потік" на полях саміту "Великої сімки", що триває нині у Великій Британії. А 15 липня канцлерка приїде із візитом до Сполучених Штатів. Того ж місяця у Білій дім запрошено і президента України Володимира Зеленського.

ТСН.ua розбирався, навіщо Байден називає Путіна "вбивцею", а потім вирішує не санкціонувати "Північний потік-2", і до чого в разі найгіршого сценарію готуватися Україні. Читайте про це за посиланням.

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