Доля України може спіткати й інші держави: політолог назвав країни

Доля України може спіткати також інші країни пострадянського простору. Адже складається враження, що російський президент-диктатор Володимир Путін, окрім своїх імперських замахів та амбіцій, не керується нічим.

Таку думку ТСН.ua висловив політолог, експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна", викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук.

"Логічне завершення війни - падіння режиму Путіна. Якщо такого завершення не буде, існує ризик того, що доля України може спіткати якусь іншу країну пострадянського простору. Більше того, я переконаний, що в межах цієї війни була закладена агресія і проти інших держав: Молдови, Грузії і не лише", - висловився експерт.

Петро Олещук наголошує, що кремлівський "фюрер" мав намір силовим способом відродити Російську імперію.

Нагадаємо, раніше президентка Молдови Мая Санду заявила про плани Росії здійснити державний переворот у Кишиневі. З її слів, Росія хоче змінити владу в її країні за допомогою протестів опозиції, щоб використати Молдову у війні проти України.

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