Доля звела в пологовому: вагітну доправили до лікарні Дніпра саме тоді, коли з передової туди потрапив її чоловік

Жінка не мала з чоловіком зв'язок певний час, тож ні один із них не знав, що вони в одній лікарні.

Олена та Микола не бачилися дев’ять місяців, та за дивовижним збігом обставин опинилися поруч, коли їхній син Михайлик з’явився на світ. Породіллю привезли з Нікополя до Дніпра, та з чоловіком тоді зв’язку на було, але виявилося, що його з Бахмутського напрямку привезли до тієї ж лікарні із контузією, йдеться в ТСН.

Олена та Микола досі дивуються, як доля звела їх у цей важливий в їхньому житті момент. Навіть лікарі не могли стримати сліз.

“Це така собі “лав-сторі”, яка на реальних подіях заснована. Він був у гарячій точці, зв’язок з ним зник. І буквально за декілька годин до того, як стались пологи, він їй телефонує і каже, що я в лікарні. Це було диво! Вона каже: я теж! І прийшов до пологового. Таке людське щастя”, - розповідає місцева лікарка.

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Чоловік заледве встиг зняти форму до того, як зайти до пологової зали. Микола на пологах був уперше в житті. “Я одразу прибіг! Але не думав, що буду до кінця на пологах, що навіть пуповину перерізатиму. Тривожно було, тремтів, але не здався. Відчуття радості! Там страх, а тут радість”, - каже військовий.

Де саме воював чоловік, Олена аж до пологів не знала. Через наслідки тяжкої контузії його доправили до лікарні Дніпра аж і Бахмутського напрямку, в цей же медзаклад, того ж дня, через ризик ускладнень, доправили його вагітну дружину з Нікополя. Це місто на Дніпропетровщині щодня обстрілюють росіяни, прикриваючись Запорізькою АЕС. “Страшно було! Колись попали під обстріл. Боїшся - доїдеш чи ні. Як це втікати? Чоловік буде воювати, а я втікати?”, - каже породілля.

Він служив ще під час АТО, а після повномасштабного вторгнення одразу став до зброї. Каже, дивом вижив під час боїв за Ізюм, ще й врятував побратимів. Тоді подружжя дало обіцянку. “Коля подзвонив і сказав: раптом мене не стане - така доля. А якщо я виживу, буде в нас п’ятий. Ми домовились. І він вижив, і приїхав. І так вийшло, що в нас п’ятий. Догівор”, - сміється пара, на яку вдома у Нікополі вже чекають старші четверо дітей.

Медики кажуть, через повномасштабну війну вагітні багато нервують, і це може погіршити стан. Тут - у пологовому Дніпра - мають спеціальну команду психологів, що допомагають жінкам подолати стрес. За Олену та її дивовижну зустріч з Миколою лікарі тішаться.

Кілька днів маленький Михайлик був під наглядом реаніматологів. Нині медики певні, що із малюком все добре. Батьки з Михайликом вже збираються додому до старших діточок. Головне бажання не приховують - перемога і життя без війни.

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