Долю мешканців із згорілого будинку під Києвом вирішуватиме комісія: частина квартир згоріли, інша - залита

Люди ночували у друзів і рідних.

Сорок людей цієї ночі залишилися без даху над головою у селі Білогородка під Києвом. Там у п'ятиповерхівці стався вибух і спалахнула пожежа. У квартирі, яка стала епіцентром вибуху, рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Про це йдеться в ТСН.Ранок.

Всі родини з цього будинку були вимушені провести ніч за межами дома у рідних і друзів. Пропозицією від місцевих чиновників залишитись у місцевому будинку культури ніхто не скористався.

Сьогодні до будинку мають прибути низка експертів і почали з’їжджатись мешканці. Саме після засідання комісії будуть вирішувати долі пожильців, адже квартири на верхніх поверхах згоріли, а ось нижні - були затоплені тоннами води.

До того ж, людей зможуть пустити до своїх квартир також лише після завершення висновків всіх експертів.

Нагадаємо, що після вибуху на третьому поверсі розпочалася пожежа, яка швидко ширилась через утеплювач. Медична допомога знадобилась 11 людям, троє залишаються в лікарні.

Новини України: куди евакуювали вцілілих мешканців будинку, який вибухнув та зайнявся у Білогородці

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