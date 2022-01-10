Долю України одночасно обговорили у Брюселі та Женеві: чого чекати від цих зустрічей

Долю України одночасно обговорили у Брюселі та Женеві: чого чекати від цих зустрічей

Дипломатичний марафон продовжиться цього тижня на різних майданчиках – у Брюсселі, потім в рамках ОБСЄ у Відні.

Серія переговорів щодо України відбулася сьогодні у Женеві і Брюсселі. У Швейцарії майже 8 годин у закритому форматі тривала зустріч представників США і Росії. А у штаб квартирі НАТО - за стіл переговорів із генеральним секретарем Альянсу сіла українська делегація.

Про те, яку позицію перед переговорами із Росією, що мають відбутися у середу, озвучили сьогодні у НАТО - 10 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, досить обнадійливі сигнали Київ сьогодні отримав із Брюсселя. А саме - зі штаб-квартири НАТО, де, перш ніж слухати ультиматуми росіян - захотіли послухати українців і скоординувати з ними позиції, адже вимоги Росії, які переговорники з Москви озвучуватимуть тут уже в середу, - саме України, зокрема, й стосуються. Росія хоче, аби Альянс відмовив Києву в перспективах членства й закріпив це юридично - на папері. На ці вимоги Кремля Альянс приставати не збирається. Україна може не сумніватися в його підтримці - запевнили сьогодні в НАТО делегацію з Києва. Й підтримка союзників - одностайна.

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"Всі країни Альянсу єдиноголосно підтвердили неможливість ультиматумів і угод із Росією на основі тих пропозицій, які представлені Російською Федерацією. Також всі країни Альянсу підтвердили, що є "червоні лінії", які неможливо перетинати в діалозі з Росією - це питання, які стосуються права кожної країни обирати своє майбутнє в Альянсі та рішення, які приймають країни щодо членства, зокрема членства України", - зазначила віцепрем’єрка з питань європейської та євроантлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Навіщо ж тоді Альянс покликав росіян на переговори? Бо хоче послухати, що бентежить Росію, - сказав сьогодні генсек. А у відповідь - висловити свої занепокоєння, адже Москва продовжує оточувати Україну своїми солдатами й танками. Альянс сьогодні вкотре засудив агресивну поведінку Росії й пригрозив їй серйозними політичними й економічними наслідками, якщо ці війська перетнуть кордон з Україною. Водночас у НАТО вкотре закликали віддати пріоритет силі дипломатії.

"Ми наполегливо працюємо над мирним політичним шляхом і готові продовжувати співпрацю з Росією, щоби спробувати цей шлях знайти. Водночас маємо бути готові, що Росія обере конфронтацію замість співпраці, а отже, ми також маємо надіслати їй чіткий месендж про серйозні економічні й політичні наслідки, якщо вона застосує військову силу проти України", - зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Засідання Ради Росія-НАТО заплановане на середу. Генсек не очікує, що зустрічі з росіянами в різних форматах, що тривають цього тижня, вирішать усі проблеми, але сподівається, що принаймні вдасться почати цей нелегкий процес і погодити, яким шляхом рухатися далі.

Тим часом у Женеві завершилися переговори США та Росії щодо "гарантій безпеки". Зустріч проходила у Представництві Сполучених Штатів при ООН. Переговори почалися о 10 годині за київським часом. Спочатку сюди приїхала американська делегація, а хвилин через 20 прибула російська.

Делегацію від Сполучених Штатів очолювала перша заступниця Держсекретаря США Венді Шерман. З російського боку - це заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков. Переговори відбувалися повністю за зачиненими дверима. Пресу туди не допускали. Тільки перші хвилини протокольної зйомки показали залу переговорів. Рукостискань не було, дипломати тільки постояли біля прапорів. Делегації країн міжвідомчі, туди входять і дипломати, і військові.

Уперше делегації зустрілися ще вчора ввечері на робочу вечерю. Вона тривала близько двох годин.

Учора Сергій Рябков заявив, що чекає компромісів від Америки. Розмову він назвав складною, однак тон діловим і конструктивним.

Раніше Рябков пригрозив, що ця зустріч може стати останньою в діалозі Росії та США, якщо аргументів Москви не почують. Нагадаємо, що Росія вимагає письмових юридичних гарантій, що Україна, як і інші колишні радянські республіки, ніколи не набудуть членства в НАТО.

У Вашингтоні на це відповіли - Сполучені Штати поважають суверенітет інших країн, які вільні самі обирати альянси.

"Заступник секретаря наголосив на прихильності Сполучених Штатів міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності та свободи суверенних держав обирати власні альянси... На зустрічі з Росією готові обговорювати деякі двосторонні питання, але не будуть говорити про безпеку в Європі без участі самих європейців", - йдеться в заяві Держдепартаменту США.

Прориву від цих переговорів не очікують, це одразу заявили в Вашингтоні. Більше того, деякі вимоги Москви настільки зухвалі і абсурдні, що в США і НАТО одразу заявили – це не обговорюється. Так Москва хоче не тільки гарантій нерозширення НАТО на Схід. Москва хоче повернення Альянсу до рубежів 1997 року. Тобто НАТО мало б ліквідувати всю воєнну інфраструктуру по східному флангу, і Москву не цікавить, як Альянс може це ратифікувати. Сергій Рябков заявив буквально наступне: "НАТО має збирати манатки і прямувати до своїх рубежів 1997 року".

Після сьогоднішнього раунду переговорів представники США та Росії виступили із заявами:

Заяви представниці США Венді Шерман:

США не дозволять перешкоджати вступу будь-якої країни до НАТО.

Перспективи прийняття України до Альянсу не обговорюватимуться без Києва.

Наслідки вторгнення РФ в Україну будуть набагато жорсткішими, ніж у 2014 році.

Ядерну війну не можна виграти, тому вона не повинна бути розв'язана.

Вашингтон виклав на переговорах ідеї щодо розміщення ракет.

Сполучені Штати зацікавлені у переговорах щодо стратегічної та тактичної зброї, ракет у Європі та масштабів військових навчань.

Країна також готова запровадити санкції проти ключових фінансових інституцій та допомагати союзникам.

США запропонували Росії провести подальші двосторонні консультації.

Заяви представника Росії Сергія Рябкова:

Тема нерозширення НАТО та отримання правових гарантій повернення до кордонів 1997 року викликає нерозуміння США.

Росія не має наміру вторгатися в Україну. Це (концентрація російських військ біля кордонів України — ред.) — лише маневри та навчання.

Для Росії щось необхідно, для американців це абсолютно неприйнятно. Це погано, тому що це свідчить про недооцінку серйозності того, що відбувається з американського боку.

Ситуація не безнадійна. На переговорах вперше обговорили проблеми, про які всі розуміли, що вони є.

Росія не висуває ультиматуми і нікому не загрожує.

Матеріалу для подальшого розгляду у Вашингтоні достатньо.

Про подальші кроки ухвалюватитмемо рішення після подальших заходів — Ради Росія-НАТО та переговорів з ОБСЄ.

Розмова була складна, довга, дуже професійна, конкретна.

США сприйняли пропозиції Росії серйозно, а російська делегація пояснила, чому РФ необхідно, щоб Північноатлантичний альянс виконав її вимоги.

Слід зазначити, що позиції сторін далекі, тому основи для негайних рішень немає. Та й будь-які рішення приймають на вищому рівні країн. Сьогодні в Женеві відбулася розмова дипломатів. І цей дипломатичний марафон продовжиться цього тижні на різних майданчиках – у Брюсселі, потім в рамках ОБСЄ у Відні.

Переговори в Женеві та Брюсселі: як налаштовані наші партнери та чого очікувати Україні

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Автори: Зоряна Степаненко, Наталія Фібріг