Долю України в ЄС вже завтра вирішить Єврокомісія: чи варто сподіватись українцям

Долю європейського майбутнього України завтра вирішує Єврокомісія, її висновок - стане тим документом, за який голосуватимуть наступного тижня лідери країн Європейського союзу.

Деякі країни, як держави Балтії та Польща, неодноразово і одностайно нас підтримували, деякі - на кшталт Нідерландів - мають неоднозначну позицію, йдеться в ТСН.

Європейці підтримують кандидатський статус для України; схвалюють вступ нових держав в ЄС; розраховують перемогти Росію. Це - результати опитування, проведені на замовлення українського центру "Нова Європа" в Німеччині, Франції, Нідерландах - трьох країнах, політики яких неодноразово суперечили кандидатству України і пояснювали це суспільною думкою. Цифри красномовні - повсюди супротивників надання Україні статусу кандидата - лише третина серед тих, хто визначився і менше чверті з усіх опитаних.

«Результати цього дослідження є підтвердження того, що європейські суспільства у ключових країнах ЄС дають своїм лідерам карт-бланш на прийняття позитивного рішення щодо статусу кандидата для України в ЄС вже впродовж наступних десяти днів», - каже аналітик Альона Гетьманчук.

Лідери Албанії, Чорногорії та Північної Македонії ухвалили спільну заяву про підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС - про це повідомив Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єрами трьох країн напередодні. А у зверненні до парламенту Чехії президент України наголосив: підтримка нашого єврокандидатства - це внесок в нашу оборону. «Російські військові чітко усвідомлюють, що воюють саме проти європейських цінностей. А отже, посилювати європейське об’єднання й сказати «так» Україні – це також оборона у цій війні», - заявляє він.

Повоєнна відбудова України стане одним із пріоритетів Чехії під час головування в Раді Європейського Союзу, заявив чеський прем’єр-міністр Петр Фіала. З липня до кінця року його держава, очолює Раду ЄС і формуватиме порядок денний зустрічі міністрів, виступатиме посередником на переговорах в межах ЄС та представлятиме позицію усіх 27 держав членів у Європарламенті.

Україна подала заявку на вступ до ЄС 28 лютого, а вже 18 квітня і 9 травня передала першу і другу частину анкети-опитувальника – такої швидкості в історії євроспільноти ще не бачили. Слідом за нами до ЄС попросилися і дістали такі ж опитувальники Грузія та Молдова.

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