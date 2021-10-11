"Домашній арешт не відповідає моїй особі та персональній репутації", – відсторонений глава "Укресімбанку" Мецгер

Мецгер не може покидати своє місце проживання з 22:00 до 6:00.
Під нічним домашнім арештом – 2 місяці – сидітиме відсторонений голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер. Сьогодні, 11 жовтня, Голосіївський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід.
Про це йдеться у сюжеті ТСН 19:30.
Суд частково задовольнив клопотання прокурора. Сторона обвинувачення просила відправити Мецгера під цілодобовий домашній арешт, проте суд призначив нічний.
Мецгер не може покидати своє місце проживання з 22:00 до 6:00.
Аналогічний запобіжний захід обрали і речнику банку Володимиру Пікалову. Їм обом інкримінують перешкоджання діяльності журналістів та незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
Третім підозрюваним у справі є директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов. Для нього вимагають запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
"Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту є надмірним, який не відповідає моїй особі та персональній репутації", - заявив Мецгер.
Нагадаємо:
- У програмі “Схеми” з’явилося розслідування про співпрацю державного банку із підприємцем, який веде свою діяльність на окупованій території Донбасі і платить податки бойовикам.
- У рамках розслідування журналісти програми “Схеми” взяли інтерв'ю у голови правління “Укрексімбанку” Євгена Мецгера, яке закінчилося нападом на них.
- Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", а сам голова "Укрексімбанку" склав повноваження на час розслідування.