"Домашній арешт не відповідає моїй особі та персональній репутації", – відсторонений глава "Укресімбанку" Мецгер

"Домашній арешт не відповідає моїй особі та персональній репутації", – відсторонений глава "Укресімбанку" Мецгер

Мецгер не може покидати своє місце проживання з 22:00 до 6:00.

Під нічним домашнім арештом – 2 місяці – сидітиме відсторонений голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер. Сьогодні, 11 жовтня, Голосіївський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід.

Про це йдеться у сюжеті ТСН 19:30.

Суд частково задовольнив клопотання прокурора. Сторона обвинувачення просила відправити Мецгера під цілодобовий домашній арешт, проте суд призначив нічний.

Мецгер не може покидати своє місце проживання з 22:00 до 6:00.

Аналогічний запобіжний захід обрали і речнику банку Володимиру Пікалову. Їм обом інкримінують перешкоджання діяльності журналістів та незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Третім підозрюваним у справі є директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов. Для нього вимагають запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

"Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту є надмірним, який не відповідає моїй особі та персональній репутації", - заявив Мецгер.

Нагадаємо:

У програмі “Схеми” з’явилося розслідування про співпрацю державного банку із підприємцем, який веде свою діяльність на окупованій території Донбасі і платить податки бойовикам.

про співпрацю державного банку із підприємцем, який веде свою діяльність на окупованій території Донбасі і платить податки бойовикам. У рамках розслідування журналісти програми “Схеми” взяли інтерв'ю у голови правління “Укрексімбанку” Євгена Мецгера, яке закінчилося нападом на них.

на них. Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", а сам голова "Укрексімбанку" склав повноваження на час розслідування.

Відстороненого голову управління "Укрексімбанку" Мецгера посадили під нічний домашній арешт

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