Доматюкався: в Одесі кривдником ветеринара на протезах зацікавилась поліція (відео)

Кривдником ветлікаря на протезах виявився 43 річний Вадим Шевеленко – керівник компанії, що фігурує у кримінальній справі про розкрадання бюджетних коштів.

В Одесі розгорівся скандал. Там відвідувач ветеринарної клініки образив лікаря-ветерана, який втратив на війні ноги. Під час прийому клієнта обурило, що ветеринару, який пересувається на протезах, було важко присісти до його пса, і лікар попросив допомоги власника, аби оглянути тварину. Клієнт відповів матюками. Як відреагували на це українці і чим закінчився скандал – у сюжеті журналіста Сергія Осадчука для ТСН.

Олексій Притула – ветеран війни, під час наступу на Лиман у вересні 1922 року втратив обидві ноги. Пройшов реабілітацію і на протезах повернувся до роботи у клініці, де і раніше працював ветеринаром-дерматологом. На прийом саме до нього прийшов чоловік з пуделем. Щоб оглянути пацієнта лікар попросив клієнта розвернути пса. У відповідь почув матюччя.

Запис з камери спостережння:

– Я не бачу, розверніть, будь ласка.

– Ну, а ви не можете встати?

– Ні.

– Пішов ти тоді на...

– Друже, ти побачив мене?

– Пішов на...

"Наступним моїм кроком мало бути попросити його б, якщо я сидячи, а він не може потримати, поставити її (собаку – ред.) на стіл. Але я майже впевнений, якщо ця людина так себе повела, вона відмовилась би піднімати свою собаку", – каже ветеринарний лікар Олексій Притула.

Конфліктний момент зафіксувала камера в кабінеті і Олексій вирішив розмістити відео в соцмережах.

"Я хочу в першу чергу звернути увагу суспільства, ще раз, бо *** дуже до**ра таких випадків відбувається навкруги постійно. Я насправді хочу, щоб ця людина понесла якесь покарання. Звісно – виключно в правовому полі… Я не хочу, щоб це пройшло, як хвилинна сенсація в інтернеті", – зазначив ветлікар-ветеран.

Фірма кривдника фігурує у кримінальній справі про розкрадання бюджетних коштів

Дописувачі обурилися таким ставленням до захисника. А громадські активісти навіть оголосили грошову нагороду за встановлення особи грубіяна. Ним виявився 43 річний Вадим Шевеленко – керівник компанії, що фігурує у кримінальній справі про розкрадання бюджетних коштів. Після інциденту чоловік зачинився у своїй квартирі та вимкнув телефон.

"Вадим, ми вже біля твого балкону, ось він тут. Виходь, привітаємось, поспілкуємось, проведемо виховну бесіду і завершимо цю ситуацію, щоб ти зрозумів що не можна ображати наших ветеранів", – кажуть активісти, які зібралися біля будинку власника тварини, який образив учасника бойових дій на протезах.

Вадим Шевеленко зрештою таки вийшов з квартири і зустрівся з ветераном та намагався виправдатися, мовляв, не помітив що лікар був на протезах.

Між чоловіками відбувся такий діалог:

– Олексій, я не бачив, я реально не бачив, повірте мені, ну не бачив.

– І?? Тому ти послав мене піти на**й?

– Олексій, ми усі живемо в країні, яка третій рік у війні.

– Це ти мені, с**а *** розказуєш?

– Ми усі на нервах, і мені дуже прикро, і я хочу вибачитись перед вами реально, щоб ви мене простили. Як мені вибачитись?

– Ніяк тобі не вибачитись…

Реакція поліції

На інцидент уже відреагували у поліції. Склали адмінпротокол за дрібне хуліганство.

Поліція Одещини притягнула до відповідальності порушника / Фото: Поліція Одеської області

Реакція офісу віцепрем'єрки Стефанішиної

Водночас Вадим Шевеленко позбувся посади позаштатного радника віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної. Про звільнення повідомив її офіс, зазначивши, що вважає таку поведінку неприйнятною.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Доматюкався! Кривдником ветеринара на протезах зацікавилась поліція

Доматюкався! Кривдником ветеринара на протезах зацікавилась поліція

Читайте також провідні новини дня: