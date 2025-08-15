- Дата публікації
"Дональд і Володимир знову друзі": ексрадник Трампа зробив несподівану заяву про Путіна
Ексрадник Трампа розкрив подробиці, у чому Путін переконуватиме президента США
Колишній радник Трампа з національної безпеки, американський політик та дипломат Джон Болтон вважає, що під час зустрічі на Алясці Путін намагатиметься переконати Трампа, що «вони знову друзі».
Про це він сказав у коментарі ТСН.
Болтон наголосив, що все залежатиме від того, чи зможе Путін переконати Трампа у тому, що «вони знову друзі».
«Думаю, чи зможе Володимир Путін скористатись своєю підготовкою в КДБ, щоб знову повернути Трампа під свій вплив, переконати його, що «Дональд і Володимир — знову друзі». Якщо йому це вдасться — це матиме багато наслідків. Очевидно Путін прагне відновити відносини, які були останні 6 місяців, коли він відверто відмовився робити будь-що, що могло б наблизити закінчення незаконної агресії проти України. Це вивело Трампа із зони комфорту. Тож зусилля Путіна — це показати, що він налаштований на мир, хоча не збирається цього робити», — сказав Джон Болтон.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТРАМП втомився від РОЗМОВ з ПУТІНИМ? Ексрадник з нацбезпеки БОЛТОН про зустріч на Алясці
Нагадаємо, за інформацією Білого дому, зустріч Трампа з Путіним розпочнеться 15 серпня о 22:00 за київським часом.