ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
318
Час на прочитання
1 хв

"Дональд і Володимир знову друзі": ексрадник Трампа зробив несподівану заяву про Путіна

Ексрадник Трампа розкрив подробиці, у чому Путін переконуватиме президента США

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Джо Болтон

Джо Болтон / © Associated Press

Колишній радник Трампа з національної безпеки, американський політик та дипломат Джон Болтон вважає, що під час зустрічі на Алясці Путін намагатиметься переконати Трампа, що «вони знову друзі».

Про це він сказав у коментарі ТСН.

Болтон наголосив, що все залежатиме від того, чи зможе Путін переконати Трампа у тому, що «вони знову друзі».

«Думаю, чи зможе Володимир Путін скористатись своєю підготовкою в КДБ, щоб знову повернути Трампа під свій вплив, переконати його, що «Дональд і Володимир — знову друзі». Якщо йому це вдасться — це матиме багато наслідків. Очевидно Путін прагне відновити відносини, які були останні 6 місяців, коли він відверто відмовився робити будь-що, що могло б наблизити закінчення незаконної агресії проти України. Це вивело Трампа із зони комфорту. Тож зусилля Путіна — це показати, що він налаштований на мир, хоча не збирається цього робити», — сказав Джон Болтон.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТРАМП втомився від РОЗМОВ з ПУТІНИМ? Ексрадник з нацбезпеки БОЛТОН про зустріч на Алясці

Нагадаємо, за інформацією Білого дому, зустріч Трампа з Путіним розпочнеться 15 серпня о 22:00 за київським часом.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie