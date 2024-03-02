“Донати на ЗСУ — це не індульгенція”: військовий різко висловився про відкуп від мобілізації

Владислав Дутчак на позивний “Доцент” — історик, кандидат філософських наук, молодший лейтенант Національної гвардії "Азов". Він вважає, що донати на армію не мають звільняти від мобілізації, а воювати мають усі: як сини сільських вчителів, так і народних депутатів.

Таку думку військовий висловив в інтерв'ю ведучій ТСН Наталі Островській.

“Тут дуже тонка межа. Є людина, яка має статки мільярди і вона вкладає мільйон. Звичайно, це багато. А є вчителька-пенсіонерка, яка навіть шести тисяч не має, і ця жіночка донатить тисячу. То хто більше дав? Для мене очевидно, що мільйон — це мільйон. Але тисяча, яка з цих запасів дана, для мене вона більше важить. Хоча з економічної точки зору зрозуміло. Якщо говорити про донати на армію — це дуже добре, і це потрібна річ. Але донати — це не індульгенція. Це не має виглядати як відкуп. От на, візьміть”, — каже Владислав Дутчак.

Наталя Островська і Владислав Дутчак / Фото: ТСН.ua

Він розповів, що негативно ставиться до ідеї про звільнення від мобілізації тих, хто платить великі податки.

“Я все розумію, але Конституція в нас що говорить? А законодавство наше? На мій погляд, це може негативно вплинути на суспільство. Давайте будемо щирі і відверті — в нас суспільство переважно незаможні люди. І тут виникне закономірне питання, як в віршах Тараса Григоровича Шевченка: кого в рекрути взяли? Сироту взяли у матері, одинака, а багатого відкупили. Дуже сильно це б’є по моралі і це зараз дуже гостро відчуває народ. Ви подивіться, як реагує народ на корупційні скандали…Вибачте, у на Конституцію поміняли чи в нас законодавство змінили, що є першого сорту, другого сорту люди?” — каже “Доцент”.

Військовий вважає, що допоки не буде справедливості під час мобілізації, ніяка лотерея нічого не виправить.

“Якщо плечем до плеча будуть йти битися проти ворога і син сільської вчительки і син народного депутата, тоді буде міцною ця країна. І тоді ми переможемо. А доки ці всі питання відкупів, лотереї — це просто замилювання очей. Тил повинен бути надійним, повинен бути резервом. А зараз уже виникають, на жаль, сумніви в цьому”, — розповів Владислав Дутчак.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Тільки той політик має право казати, що треба битися до останнього, хто пройшов пекло штурму!

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